Johan Derksen niet onder de indruk van opzienbarende transfer: 'Het is een kunstje'

Johan Derksen maakt zich geen zorgen om Vandaag Inside nu bekend is geworden dat Arjen Lubach overstapt van de VPRO naar RTL. Derksen is niet erg onder de indruk van het programma van Lubach en denkt niet dat de 45-jarige presentator veel kijkers weg zal gaan snoepen.

Lubach werkte tien jaar voor de VPRO, waarvoor hij zijn goed bekeken Avondshow maakte. Derksen zegt vrijdagavond dat hij tevergeefs heeft geprobeerd dat programma leuk te vinden. "Zijn kijkcijfers zijn uitstekend, heel veel mensen vinden het reuzeleuk. Ik heb het écht serieus geprobeerd, maar ik vind er niets aan. Ik kan er niet om lachen, het zijn uitgeschreven grappen die hij voorleest van een autocue. Het is een heel vriendelijke jongen, ik heb hem een keer in de hal ontmoet, niets mis mee. Maar het is mijn humor niet", aldus De Snor.

Wilfred Genee start vervolgens een filmpje in waarin Lubach zichzelf min of meer op de hak neemt. De presentator zou een 'coach' hebben ingehuurd om zijn overstap van de NPO naar de commerciëlen te begeleiden: Jack Spijkerman. Die kreeg in 2005 half Nederland over zich heen toen hij de VARA verruilde voor Talpa, een overstap die bepaald geen succes werd. Na afloop blijft het oorverdovend stil in de Vandaag Inside-studio. "Ik vind dit niet leuk", zegt René van der Gijp, en ook Derksen kan er 'niet om lachen': "Die Spijkerman heeft nog tien jaar negen ton per jaar verdiend terwijl hij niets gedaan heeft, of acht jaar."

"Lubach heeft een hele goede redactie ', vervolgt Derksen. "Dat voel je aan het programma. Maar als een goede redactie alles opschrijft, dan is de spontaniteit weg. Het is een kunstje, het is voorlezen", oordeelt de journalist. Desgevraagd zegt Derksen dan ook niet te verwachten dat Vandaag Inside-kijkers massaal op Lubachs nieuwe programma bij RTL, dat vier avonden in de week tegenover VI zal worden geprogrammeerd, zullen gaan afstemmen. "We hebben ook Ajax, Feyenoord en PSV tegenover ons. Dan heb je er een paar minder, hè? Gewoon een schepje erbovenop, nog ordinairder doen. Maar het bijt elkaar niet", verwacht Derksen.

VIDEO - Vandaag Inside-tafel reageert op overstap van Arjen Lubach naar RTL

