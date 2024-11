Vandaag Inside laat potentiële gast ondanks complimenten van Derksen links liggen: 'Ik word niet uitgenodigd'

Tv-kenner Tina Nijkamp zou graag een keer op de barkruk bij Vandaag Inside plaatsnemen, zo vertelt ze in haar podcast Tina’s TV Update. Hoewel ze regelmatig complimenten krijgt van Johan Derksen, is ze nog nooit uitgenodigd om in de talkshow plaats te nemen.

In haar podcast legt kijkcijfergoeroe Nijkamp uit waarom ze, ondanks regelmatige complimenten van Derksen, nog nooit in Vandaag Inside te gast is geweest. “Ik ben daar eigenlijk nooit voor gevraagd”, geeft ze aan. “Ik ben wel eens te gast geweest bij Wilfred Genee in The Friday Move. Hij heeft mij toen wel eens gezegd van: ‘Ja, jij wilde toch niet komen?’ Nou, dat klopt.”

“Ik heb toen tegen Eddy Keur, wat blijkbaar een bekende is van Wilfred Genee, eens gezegd toen hij een kopje koffie met mij wilde drinken, van: ‘Nou, nee, dat is niks voor mij’ Dat heeft hij blijkbaar doorverteld aan Wilfred Genee”, geeft ze aan. “Ik blijf erbij dat aan tafel zitten bij VI niet echt bij mij zou passen.”

Dat komt volgens de mediapersoonlijkheid naar eigen zeggen doordat ze niet overal over mee kan praten. “Ik denk ook eerlijk gezegd dat ze totaal niet geïnteresseerd zijn om mij uit te nodigen.” Een plekje als bargast ziet Nijkamp echter wel zitten. “Maar ze vragen me niet. Ze hebben hun eigen gasten en dat is ook prima”, besluit ze.

