Kieft haalt uit naar ‘armoedig Ajax' tegen Feyenoord: ‘Kinderhand is snel gevuld’

Wim Kieft werd niet bepaald warm van het spel van Ajax in De Klassieker. Hoewel de Amsterdammers knap wisten te winnen van Feyenoord (0-2), overtuigde de ploeg van Francesco Farioli allesbehalve, zo stelt Kieft in zijn column voor De Telegraaf.

Waar voorafgaand veel mensen uitgingen van een zege voor Feyenoord, verraste Ajax met een knappe 0-2 zege in De Kuip. De Amsterdammers straften fouten van Timon Wellenreuther genadeloos af en gaven zelf amper iets weg. Toch is Kieft niet bepaald overtuigd door Ajax. “Een kinderhand is snel gevuld. De blijdschap aan Amsterdamse zijde over de zege op Feyenoord in De Kuip viel heus te begrijpen, maar was tegelijkertijd overdreven”, begint hij zijn column.

De analist zag dat Ajax, na de twee goals door fouten van Wellenreuther, ‘voornamelijk heeft verdedigd’. “Wout Weghorst kreeg vlak na rust een grote kopkans, maar verder heeft hij misschien tien ballen geraakt omdat Ajax zich vooral bekommerde om het verdedigen. De inbreng van Weghorst als sta-in-de-weg zegt voldoende over hoe Ajax zich manifesteerde in De Kuip”, zegt Kieft, die de defensieve speelwijze wel kan tolereren.

“Zelfs bij Ajax, als je weet waar Ajax vandaan komt na twee dramatische seizoenen. Alleen zal trainer-coach Francesco Farioli voetballend stappen moeten maken met zijn ploeg. Ajax is het aan zijn stand verplicht zich in balbezit verder te ontwikkelen, want dat blijft armoedig”, sluit de oud-voetballer kritisch af.

