Kieft waarschuwt Ajax: ‘Vermakelijk hoe iedereen rond Ajax daaraan meedoet’

Wim Kieft waarschuwt alles en iedereen rondom Ajax om nog niet te hard te polonaise te lopen. De Amsterdammers kenden afgelopen seizoen een jaar om snel te vergeten, maar zijn onder trainer Francesco Farioli lijkt de club weer helemaal terug. Zo boekte Ajax knappe zeges tegen Feyenoord en PSV.

“Het is vermakelijk om te zien hoe iedereen in Amsterdam en rond Ajax eraan meedoet dat het lek boven is en de landstitel lonkt”, schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. “Ook de media. Mika Godts is plots het grootste talent dat op de Nederlandse velden rondloopt en een aantal supertalenten uit de jeugdopleiding staat te trappelen om de Eredivisie te veroveren. Het kan allemaal niet op bij de buitenwacht.”

Kieft heeft dan ook een advies voor de buitenwacht rond Ajax. “Verstandiger is het om in deze fase iets meer bescheidenheid aan de dag te leggen”, vervolgt de columnist, die zit dat Farioli dat wel doet. “Iets wat trainer Farioli trouwens ook keer op keer benadrukt, waarbij hij zichzelf en zijn ploeg zelfs nederigheid oplegt.”

Kieft te spreken over rouleren bij Ajax

Farioli krijgt veel kritiek op het rouleren bij Ajax, maar Kieft is daar juist wel over te spreken. “Alle Ajacieden weten dat hun trainer Francesco Farioli van het rouleren is en dus beseffen ze dat ze moeten leveren als ze de kans krijgen. De wil om te spelen zorgt voor honger evenals het gegeven dat veel van de spelers van Ajax nooit iets hebben gewonnen. Het is knap van Farioli hoe hij dat aanpakt”, stelt Kieft.

