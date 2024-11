Kijkers van Nederland - Hongarije walgen van NOS

Kijkers van Nederland - Hongarije zijn kritisch op de NOS, vanwege de wijze waarop het medisch noodgeval op de reservebank van Hongarije in beeld werd gebracht door de publieke omroep.

Een persoon op de bank bij Hongarije ging zaterdagavond in de openingsfase van de wedstrijd naar de grond. Op televisiebeelden was te zien dat hij trilde met zijn benen. Om wie het gaat, is nog niet bekend. Spelers en stafleden van Hongarije maakten een cirkel om de persoon, die op dat moment werd behandeld door medisch personeel.

Veel kijkers zijn kritisch op de NOS. Zij vinden dat de regie het medisch noodgeval te nauwkeurig in beeld bracht. “Je ziet daar iemand gewoon compleet shocken op de grond. Breng dat toch niet in beeld, regie”, schrijft iemand op X. “Je kon letterlijk zien dat hij aan het ‘spartelen was’. Op dat moment had de camera best even weggedraaid mogen worden.” Een ander reageert met: “Inderdaad ja. Heel akelig, hoeven we toch niet te zien. Respectloos.”

Een overzicht van de kritische reacties op X: