NEC-aanvaller Ogawa onderstreept bloedvorm met indrukwekkende cijfers bij Japan

Japan heeft in het WK-kwalificatieduel in en tegen China een ruime voorsprong genomen: 1-3. Opvallend genoeg waren alle drie de treffers afkomstig van (voormalig) Eredivisie-spelers: NEC'er (twee keer) en voormalig FC Groningen-speler .

In september was Japan al met 7-0 te sterk voor China. Feyenoord-spits Ayase Ueda was toen nog van de partij en leverde een knappe assist bij de 4-0 van Takumi Minamino. Ueda is vanwege zijn huidige blessure echter niet beschikbaar voor bondscoach Hajime Moriyasu. Met Ogawa en Itakura heeft de bondscoach echter wel twee andere spelers met een Eredivisie-link tot zijn beschikking, beiden staan dinsdag tegen China in de basisopstelling. Daarin is geen plaats voor een andere oud-Groninger, Ritsu Doan, die op de bank zit.

Artikel gaat verder onder video

Ogawa opende vlak voor rust de score. Een hoekschop van Takefuso Kubo (Real Sociedad) werd door de NEC'er onberispelijk binnengekopt: 0-1. Daarmee was de ruststand nog niet bereikt, want in blessuretijd stond Itakura, speler van Borussia Mönchengladbach en afgelopen zomer nog veelvuldig in verband gebracht met PSV, op de juiste plaats om een verlengde hoekschop bij de tweede paal binnen te koppen. China deed kort na rust nog wel wat terug via Lin Liangming, maar even later bracht Ogawa de marge weer naar twee. Junya Ito zette knap voor op de NEC'er, die bij de tweede paal tegendraads binnenkopte. Daardoor loopt Ogawa nu één op één in de Japanse ploeg, met negen doelpunten uit negen interlands.

Het zijn sowieso heerlijke weken voor Ogawa, die namens zijn club helemaal los is. In de laatste drie wedstrijden die NEC voor de interlandbreak speelde, was de Japanner liefst vijf keer trefzeker: tweemaal tegen PEC Zwolle in de eerste ronde van de KNVB Beker (4-3 na verlenging), twee keer tegen FC Groningen (6-0) en eenmaal bij RKC Waalwijk (0-3).

Koki Ogawa met doelpunt nummer 8️⃣ voor Japan in 9️⃣ interlands! 🇯🇵#CHIJAP — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2024 En dat is negen uit negen voor Koki Ogawa! 👏🇯🇵#CHIJAP — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.