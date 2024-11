Kraay pakt grote naam van Oranje aan: 'Hij zit helemaal mis, niet de enige keer'

Hans Kraay junior is niet zo enthousiast over het optreden van in de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije (4-0). Enkele fouten van de verdediger werden niet afgestraft, zag de analist van ESPN. Van Dijk krijgt van Kraay junior een zes voor zijn wedstrijd.

De oud-voetballer zag dat de verdediging van Oranje al vroeg in de wedstrijd wankelde. “Ze begonnen echt dramatisch. Hoe kan je in twee minuten tijd twee keer zo faliekant mis zitten?”, doelt Kraay junior op twee vroege kansen voor Hongarije. De eerste – vrijwel direct uit de aftrap – had geen geldig doelpunt kunnen opleveren omdat er sprake was van buitenspel, maar kort daarna volgde een enorme kans voor András Schafer.

In de twaalfde minuut, kort na de onderbreking van een kwartier door het medisch noodgeval bij Hongarije, kreeg Barnabás Varga een grote kopkans na een voorzet van Zsolt Nagy. “Van Dijk zat bij die kans helemaal mis”, erkent Kraay, die erop doelt dat Van Dijk instapte na de voorzet en daardoor te ver van Schafer vandaan stond. “Er werd gewoon heel slecht gedekt. Van Dijk zat een paar keer mis.”

Voorafgaand aan de kans van Schafer, in de derde minuut, maakte basisdebutant Jan Paul van Hecke een grove fout. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Van Hecke op de eigen helft werd aangespeeld door Tijjani Reijnders, maar de verdediger van Brighton & Hove Albion liet de bal prompt van zijn voet springen bij de aanname. Een daaropvolgende schietkans werd niet benut door Schafer.

“Van Hecke, die het bij Brighton geweldig doet, begon zeer nerveus. Dat kan. Het was in ieder geval niet de Van Hecke van Brighton. Hij en Van Dijk krijgen een zesje”, concludeert Kraay junior.

