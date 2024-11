Winst op Hongarije betekent ook op ander vlak enorm goed nieuws voor Oranje

Nu het Nederlands elftal zich heeft geplaatst voor de knock-outfase van de Nations League, is de ploeg ook groepshoofd bij de loting voor de WK-kwalificatie op 13 december. Daardoor worden de nodige grote landen ontlopen in de WK-kwalificatiecyclus richting de mondiale eindronde van 2026.

Oranje ontloopt in ieder geval landen als Portugal, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje in de kwalificatiepoule. Dat is belangrijk nieuws, want de kans op rechtstreekse kwalificatie voor het WK neemt daardoor significant toe.

Alleen de twaalf groepswinnaars van de kwalificatiereeks plaatsen zich immers voor het WK 2026. De overige vier tickets zijn te behalen in de play-offs. Via de Nations League kan Oranje geen WK-ticket meer veroveren. Dat zou alleen mogelijk zijn geweest als Oranje de groep had gewonnen, maar Duitsland kroonde zich zaterdagavond tot groepswinnaar via een 7-0 overwinning op Bosnië-Herzegovina.

Bij de loting op 13 december voor de WK-kwalificatiepoules worden de landen verdeeld over 12 groepen, die bestaan uit 4 of 5 ploegen. Oranje speelt uit en thuis tegen elke tegenstander. De groepsfase wordt gespeeld tussen maart en november 2025. Alle Nations League-kwartfinalisten uit Divisie A hebben een geplaatste status, evenals de vier overgebleven landen met de beste plek op de FIFA-wereldranglijst. Daar zitten in ieder geval Engeland en België bij.

