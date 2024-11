Duitsland boekt monsterzege en wint Nations League-groep Oranje

Duitsland heeft zich zaterdagavond op overtuigende wijze verzekerd van de eerste plek in de Nations League-groep van Nederland. De formatie van bondscoach Julian Nagelsmann had er heel veel zin in en won met liefst 7-0 van Bosnië-Herzegovina.

Duitsland had na het afgelopen Europees Kampioenschap in eigen land wat recht te zetten. Het gastland zette in op de eindzege, maar verloor in de kwartfinales door een doelpunt laat in de verlenging met 2-1 van Spanje. De teleurstelling was groot bij de Duitsers, die in de Nations League echter flink aan hun zelfvertrouwen hebben kunnen werken. De eerste vier groepsduels leverden tien punten op, waarvan vier in het tweeluik met Nederland, dat vorige maand kansloos was in München.

Duitsland heeft de overwinning op Nederland een uitstekend vervolg gegeven. Bosnië-Herzegovina, waar Ajax-middenvelder Benjamin Tahirovic een basisplaats had, kwam er totaal niet aan te pas. Binnen twee minuten was het al raak. Jamal Musiala, het toptalent van Bayern München, bezorgde Duitsland een geweldige start. Het volgende doelpunt liet twintig minuten op zich wachten. Tim Kleindienst, de verrassende nieuwe spits van de Duitsers, verdubbelde de voorsprong. Kai Havertz zorgde een paar minuten voor het verstrijken van de eerste helft voor een 3-0 tussenstand bij rust.

Vier doelpunten in de tweede helft

Daarmee was de wedstrijd natuurlijk al lang en breed gespeeld, maar de Duitse honger zeker nog niet gestild. De ploeg van Nagelsmann ging in de tweede helft vrolijk door met scoren. Binnen vijf minuten was het alweer raak. Florian Wirtz maakte de 4-0 en zeven minuten later ook de 5-0. Wirtz verzorgde ook al de assist op de 3-0 van Havertz, waardoor de aanvallende middenvelder van Bayer Leverkusen dit seizoen al op tien doelpunten en vijf assists in 22 wedstrijden voor club en land staat. Na de dubbelslag van Wirtz was het tijd voor Leroy Sané. De buitenspeler van Bayern München scoorde op 12 september 2023 voor het laatst voor zijn land, maar maakte in minuut 66 van het duel met Bosnië-Herzegovina een einde aan de droogte.

Daar bleef het niet bij, want Kleindienst maakte er met zijn tweede van de avond ook nog 7-0 van. Dat was tevens de eindstand. Duitsland komt daardoor op dertien punten uit vijf wedstrijden en is daarmee zeker van de groepswinst. Het Nederlands elftal kan de oosterburen met nog maar één wedstrijd te gaan niet meer achterhalen. De Duitsers besluiten de groepsfase van de Nations League met een uitwedstrijd tegen Hongarije, Bosnië-Herzegovina speelt nog een thuiswedstrijd tegen Oranje.

