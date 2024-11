Kimmich betuigt spijt: ‘Dat is niet onze taak’

heeft spijt van het gebaar dat de Duitse nationale ploeg deed op de elftalfoto voor de wedstrijd tegen Japan op het WK van 2022 in Qatar. De spelers hielden allemaal hun hand voor de mond, om te laten zien dat de FIFA ze verbood te spreken.

Rondom het WK in Qatar was veel te doen over de mensenrechtensituatie in het Arabische land. Verschillende aanvoerders wilden met een One Love-band om de arm spelen, maar de FIFA dreigde met straffen voor spelers die dit deden. Daarop besloot de Duitse selectie de hand voor de mond te houden op de teamfoto voorafgaand aan de nederlaag tegen Japan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen ontdekt ontzettend vreemd gedrag bij Koeman en zet 'laffe' bondscoach in zijn hemd

Op de persconferentie voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina liet Kimmich weten hier spijt van te hebben. “Als aanvoerder moeten we zeker staan voor bepaalde waarden”, gaf hij aan, geciteerd door Voetbal International. “Maar het is niet onze taak om onszelf de hele tijd politiek uit te drukken. Kijk naar de kwestie Qatar. We hebben als team en land geen goed beeld geschetst.” Volgens de middenvelder annex verdediger heeft het feit dat Duitsland continu met de politieke situatie om het voetbal heen bezig was ervoor gezorgd dat ze geen plezier konden beleven aan het toernooi zelf. “Het was een uitstekend WK qua organisatie.”

LEES OOK: Oranje-opponent bereidt zich op bijzondere wijze voor op Nations League-duels

‘Voetballers zijn geen experts in politiek’

“Westerse landen vertegenwoordigen standpunten waarvan wij denken dat ze universeel zijn en overal zouden moeten gelden”, gaat de speler van Bayern München verder. “Maar in ons land hebben we ook genoeg problemen. Misschien moeten we ons daar eerst eens op focussen. Experts moeten zich met politiek bezighouden, niet ik. Ik ben geen expert.” Het WK van 2034 lijkt weer in een Arabisch land, ditmaal Saoedi-Arabië, georganiseerd te gaan worden. Kimmich hoopt dat de spelers zich dan niet met politiek bezig hoeven te houden, maar zich gewoon kunnen richten op het voetbal. “Dat is immers waarvoor we worden opgeroepen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez zou speler die fenomenaal presteert op topniveau passeren in Oranje

Analist Kenneth Perez vertelt hoe zijn ideale middenveld bij het Nederlands elftal eruitziet.