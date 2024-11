Driessen ontdekt ontzettend vreemd gedrag bij Koeman en zet 'laffe' bondscoach in zijn hemd

De kans is zeer groot dat er in 2034 een WK wordt georganiseerd in Saudi-Arabië. Ronald Koeman vertelde onlangs aan tijdschrift Helden dat hij daar niet heen zou willen gaan met het Nederlands elftal. Toch verschuilde de bondscoach zich achter het standpunt van de KNVB tijdens de persconferentie van maandagavond, iets waar Valentijn Driessen compleet verbaasd door is.

In een video-item van De Telegraaf en later bij Vandaag Inside vertelt de journalist over het eigenaardige gedrag van Koeman. "Na de persconferentie kreeg ik een filmpje voor mijn neus, van vanochtend bij WNL, Goedemorgen Nederland. Daar was Frits Barend. Die verkondigde dat Ronald Koeman in zijn blad, Helden, duidelijk had gemaakt dat hij absoluut tegenstander is van een WK in Saudi-Arabië." Koeman wilde er tijdens de persconferentie echter geen woord aan vuil maken. "Ik vond het een laffe opstelling. Óf hij (Koeman, red.) moet het niet gezegd hebben tegen Helden, wat ik me niet kan voorstellen, want Frits Barend was heel uitgesproken daarover."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen vertelde Koeman het volgende aan Barend. "Ik zou daar nooit willen wonen. Ik wil in vrijheid leven. Een glas wijn drinken als ik dat wil, met wie ik dat wil. Ik ga niet naar een land waar ik me niet helemaal vrij voel. Ik ben er weleens geweest en daarna wist ik zeker dat het voor mij geen optie was om daar ooit trainer te zijn.” Koeman laat in het interview ook weten achter de voetbalsters te staan die een boze brief ondertekenden over de sponsordeal van de FIFA met het Saudische staatsoliebedrijf Aramco." Ondanks deze duidelijke quotes hield de bondscoach zich maandagavond dus op de vlakte. "Hij verwees door naar de KNVB, die moeten het besluiten, de woordvoering doen en dat moet niet bij spelers liggen."

Bij Vandaag Inside laat Driessen weten dat hij die uitspraken moeilijk te rijmen vindt met het optreden van Koeman op de persconferentie. “Waarom roept hij hier dan niets? Ongelooflijk. Helaas hoorde ik pas na de persconferentie van deze quotes. Als ik dat had geweten, had ik het voor z’n voeten kunnen gooien. Het is natuurlijk laf of niets te zeggen als half Nederland meekijkt. Kom er gewoon voor uit!”

Dat de verantwoordelijkheid nu bij secretaris-generaal van de KNVB, Gijs de Jong, lijkt te liggen, vindt Driessen belachelijk. "Die kunnen we niet meer serieus nemen als het gaat om een WK in Saudi-Arabië, want die riep twee jaar geleden heel hard bij Noa Vahle van SBS6 dat een WK in Saudi-Arabië ondenkbaar was en dat het Nederlands elftal daar nooit heen zou gaan. Diezelfde De Jong loopt nu bijna in polonaise voorop, om daar een WK te spelen. Hoe kan je dat dan serieus nemen?"

