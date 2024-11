Ronald Koeman is klaar met gezeur van Valentijn Driessen: ‘Laten we daarover ophouden’

Ronald Koeman werd maandag op een persconferentie viermaal gevraagd naar de demonstratie van Amnesty International tegen de waarschijnlijke toewijzing van het WK in 2034 aan Saoedi-Arabië. Toen Valentijn Driessen de bondscoach van Oranje nogmaals confronteerde met de demonstratie, wilde Koeman niet meer inhoudelijk reageren.

Amnesty International demonstreerde maandag op de campus van de KNVB in Zeist tegen de waarschijnlijke toewijzing van het WK in 2034 aan Saoedi-Arabië. Koeman reageerde aan het begin van het persmoment kort, toen Jeroen Stekelenburg vroeg wat ‘hij ervan vindt dat voetballers steeds weer worden aangesproken’ op toewijzing van het WK aan Saoedi-Arabië, die waarschijnlijk op korte termijn geëffectueerd zal worden. “Je bent als voetballer altijd in de gelegenheid om daarop te antwoorden. Maar volgens mij, als ik goed ingelicht ben, heeft Gijs de Jong daar al iets over gezegd namens de KNVB. En daar laat ik het bij”, reageerde de bondscoach.

Driessen wilde het aan het einde van de persconferentie toch nogmaals hebben over situatie. “Hoe serieus neem jij jouw werkgever, de KNVB?”, vroeg de journalist van De Telegraaf kritisch aan Koeman. “Je zegt dat we het bij de bond moeten neerleggen en niet bij de spelers en de trainers. Maar twee jaar geleden riep Gijs de Jong: we gaan nooit voetballen in Saoedi-Arabië. En nu staat hij bijna vooraan om af te reizen naar Saoedi-Arabië. Hoe serieus moeten we…”

Driessen werd precies op dat moment onderbroken door Koeman. “Ja, maar Valentijn: laten we daarover ophouden.” Driessen: “Ja, maar hoe serieus neem jij je werkgever?” Koeman: “Ik neem de KNVB zeer serieus. In alle aspecten.”

