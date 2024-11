Frankrijk stelt orde op zaken en verslaat Italië met fraaie goals, Les Bleus mogelijke tegenstander Oranje

Frankrijk heeft zondagavond de Nations League-wedstrijd tegen Italië met 1-3 gewonnen. Daarmee worden Les Bleus groepshoofd in A2 en kunnen zij tegenstander worden van het Nederlands elftal.

Na enkele minuten kwam Frankrijk al op voorsprong. Uit een corner van Lucas Digne kopte Adrien Rabiot raak. De Italianen konden vervolgens maar moeilijk een vuist maken en kregen geen grip op de wedstrijd. Het hoogtepunt volgde in de 33e minuut, toen Lucas Digne een vrije trap zeer fraai in de kruising schoot. Opeens werden de Italianen wakker: Andrea Cambiaso schoot een voorzet van Federico Dimarco simpeltjes binnen (1-2). Vervolgens zouden er weinig kansen meer volgen voor de rust.

In de tweede helft probeerde Italië meer en meer te drukken richting de goal van AC Milan-goalie Mike Maignan. Toch lukte het de thuisploeg niet om echt tot grote kansen te komen. De eerste echte grote kans was van Frankrijk en die was gelijk raak. Digne legde een vrije trap op het hoofd van Rabiot, die knap binnen knikte (1-3). La Squadra Azzurra klopte daarna op de deur met een afstandsschot van Cambiaso, die rakelings voorlangs schoot. In het restant van het duel kwam Italië amper nog in de buurt van Maignan op een flinke kans van Moise Kean na, waardoor het bij 1-3 bleef. Op basis van het doelsaldo is Frankrijk daarmee eerste in de poule geworden.

Op 22 november zal er voor de kwartfinales van de Nations League geloot worden, waarbij Frankrijk dus aan Nederland gekoppeld kan worden. Andere potentiële tegenstanders zijn Spanje of Portugal. In maart 2025 zullen deze wedstrijden worden afgewerkt, met een heen- en returnduel. De finaleronde staat voor juni volgend jaar op het programma.

Blamage België

In dezelfde groep moest België het uit opnemen tegen Israël. Dat liep uit op een regelrechte blamage. Door een doelpunt van Beitar Jerusalem-speler Yarden Shua na een slechte pass van Matte Smets werd het 1-0 voor de thuisploeg. De uitslag was echter niet groot genoeg om België naar groep B te doen degraderen, wat Israël overkomt.

