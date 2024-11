Opstellingen Liverpool en Real Madrid: Slot passeert Nederlander, Ancelotti wijst vervanger Vinícius aan

PSV speelt woensdagavond de belangrijke thuiswedstrijd tegen Shakthar Donetsk, maar de ogen zijn in het buitenland toch vooral gericht op de kraker tussen Liverpool en Real Madrid in de Champions League. De opstellingen van beide ploegen zijn inmiddels bekend. Arne Slot begint met Virgil van Dijk én Ryan Gravenberch aan het duel met de Spaanse recordkampioen, Cody Gakpo moet genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Real Madrid is Brahim Díaz de vervanger van de geblesseerde Vinícius Júnior.

Liverpool heeft met enorm veel vertrouwen kunnen toewerken naar de ontmoeting met Real Madrid. The Reds gaan in eigen land dik aan de leiding. Na de zwaarbevochten overwinning op Southampton bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Manchester City al acht punten. De regerend kampioen - die dinsdagavond een 3-0 voorsprong uit handen gaf tegen Feyenoord - is zondagavond de tegenstander van Liverpool, dat dus eerst een kraker in de Champions League op het programma heeft staan. De ploeg van Slot is tot op heden foutloos in het miljardenbal, terwijl Real Madrid al twee keer heeft verloren.

LEES OOK: ‘Teleurgestelde’ Salah plaatst bom onder Liverpool

Wijzigingen bij beide ploegen

Artikel gaat verder onder video

Slot heeft ten opzichte van het uitduel met Southampton van afgelopen zondag wel wat wijzigingen doorgevoerd. De opvallendste vindt toch wel plaats op het middenveld. Dominik Szoboszlai, die tegen Southampton nog op heerlijke wijze trefzeker was, heeft zijn basisplaats moeten afstaan aan Curtis Jones. Laatstgenoemde vormt een middenveld met Alexis Mac Alllister en Gravenberch. De Nederlander is niet meer weg te denken uit het elftal van Slot, waar Van Dijk natuurlijk al jaren onomstreden is in de defensie van Liverpool. De captain wordt achterin vergezeld door Conor Bradley, Ibrahima Konaté en Andrew Robertson.

Voorin maken Mohamed Salah, Darwin Núñez en Luis Díaz de dienst uit. Dat betekent dat Gakpo moet hopen op een rol als invaller. De oud-speler van PSV had zondag nog een basisplaats. Bij Real Madrid verschijnen eveneens een paar andere namen aan de aftrap ten opzichte van het competitieduel van afgelopen weekeinde. Carlo Ancelotti kan voorlopig geen beroep doen op sterspeler Vinícius, die door een hamstringblessure een aantal weken aan de kant staat. De Braziliaan wordt vervangen door Brahim Díaz. Achterin krijgt Ferland Mendy de voorkeur boven Fran García en op het middenveld maakt Dani Ceballos plaats voor Luka Modric. Federico Valverde is opnieuw de rechtsback en ook het Turkse toptalent Arda Güler heeft een basisplaats.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Núñez.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Güler, Camavinga, Modric, Bellingham; Mbappé, Brahim.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ancelotti waarschuwt Barcelona: 'De vorige keer dat wij met 0-4 verloren...'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti herinnert zijn Barcelona-collega Hansi Flick na de afslachting in de Clásico fijntjes aan 20 maart 2022.