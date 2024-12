Van Dijk spreekt zich zeer duidelijk uit over contractonderhandelingen met Liverpool

heeft in gesprek met Viaplay de geruchten over zijn contractverlening ontkracht. Volgens de aanvoerder van Oranje en Liverpool is er nog geen sprake van een akkoord over een nieuwe verbintenis.

Van Dijk beschikt bij Liverpool over een aflopend contract. Desondanks zou de club van trainer Arne Slot graag met zijn aanvoerder verdergaan. Donderdag kwam naar buiten dat de zaakwaarnemer van de verdediger al aan andere geïnteresseerde clubs zou hebben gemeld dat hij niet meer in de markt is voor een nieuwe club, waarmee een verlenging bij Liverpool een feit leek.

In gesprek met Viaplay wordt Van Dijk hierover aan de tand gevoeld door Koen Weijland. “Ik mag je van de club officieel niet vragen naar de contractonderhandelingen”, begint de verslaggever. “Maar ik zit dan wel een beetje van: één en één is twee, toch?”, waarna Van Dijk begint te lachen.

Van Dijk ontkracht geruchten

“Eerlijk gezegd niet”, antwoordt de mandekker duidelijk. “Er is helemaal geen verandering, er is helemaal geen update, er is geen nieuws voor de buitenwereld. Ik heb dus helemaal niks te delen.” Van Dijk begrijpt dat er belangstelling is voor zijn toekomst, waardoor er veel geruchten rondgaan. “Maar er is helemaal niks, het is allemaal niet waar”, besluit hij stellig.

