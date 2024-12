‘Feyenoord-fan’ Slot glundert na opvallend moment bij Manchester City – Feyenoord

Arne Slot is blij dat hij nog altijd geliefd is bij de fans van Feyenoord. De voormalig trainer van de Rotterdammers zette dinsdag de tv als liefhebber aan voor de wedstrijd van zijn oude club tegen aanstaande tegenstander Manchester City en werd daarbij aangenaam verrast.

Feyenoord flikte dinsdagavond het onmogelijke op bezoek bij Manchester City in de Champions League. De regerend landskampioen van Engeland stond een kwartier voor tijd nog met 3-0 voor, maar de nummer vier van de Eredivisie wist in de slotfase nog terug te komen tot een gelijkspel. “Als Feyenoord-fan kon ik mijn ogen niet geloven”, geeft Slot aan in gesprek met de Engelse pers, geciteerd door Voetbal International. De trainer van Liverpool keek het duel tussen zijn vorige werkgever en de tegenstander van zondag op tv.

“Bij 3-1 dacht je: Oké… Maar toen nam City de controle weer over”, herinnert de Nederlandse oefenmeester zich. “Toen werd het 3-2, maar weer nam City de controle over, en toen 3-3. En daarna City nam weer de controle over. Dit zie je niet vaak.” Nooit eerder in de geschiedenis van de Champions League had een ploeg die een kwartier voor tijd met 3-0 voor stond de zege uit handen gegeven, weet ook Slot.

“Ik heb na afloop met een paar mensen gesproken om ze te feliciteren.” Daarbij heeft hij geen contact met Brian Priske opgenomen. “Alleen degenen met wie ik heb gewerkt.” Slot hoefde ook niet te weten hoe Feyenoord de ploeg van Pep Guardiola heeft bestreden. “De wedstrijd kan ik zelf analyseren. Neemt niet weg dat het een dominante prestatie was van Manchester City. Op een andere dag hadden ze die wedstrijd gewonnen.”

Slot nog steeds geliefd bij Feyenoord

Dat ze Slot in Rotterdam nog niet zijn vergeten, werd tijdens de wedstrijd in Manchester duidelijk. Voorafgaand aan het duel tartten de meegereisde fans van Feyenoord die van Manchester City door de naam van de trainer van de koploper van de Premier League te scanderen. Ook tijdens het duel klonk de naam van de trainer van Liverpool vanuit het uitvak. “Wat deze wedstrijd voor mij speciaal maakte, was dat ik thuis zat, het volume verhoogde en de Feyenoord-fans mijn naam hoorde zingen”, geeft Slot aan. “Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen als je een club verlaat: dat de fans je nog steeds mogen.”

