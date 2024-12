Feyenoord komt niet met nieuwe reactie na BOOS-uitzending

Feyenoord gaat geen nieuw statement delen naar aanleiding van de uitzending van BOOS van donderdag, zo weet Rijnmond-journalist Dennis van Eersel. De Rotterdammers laten het daarmee bij de verklaring die voorafgaand aan de aflevering werd gegeven.

Donderdag kwam BOOS met een uitzending over Feyenoord en de invloed van de harde kern op de club. “Als je alles opgesomd in één uur tijd ziet, kan ik me voorstellen dat je hiervan schrikt”, stelt clubwatcher Van Eersel in FC Rijnmond. “Zeker als je wat verder van de club afstaat.” Toch geeft de journalist aan dat het grootste deel van de verhalen eerder ook al is uitgekomen. “Op één voorval na, wat voor mij ook volledig nieuw was.”

Daarbij doelt Van Eersel op de mishandeling van een scheidsrechter door leden van de Rotterdam Radicals tijdens een supporterstoernooi in De Kuip. “Vanuit Feyenoord zou er toen druk zijn uitgeoefend door een medewerker om dat buiten justitie af te handelen”, haalt de verslaggever de onthullingen uit de uitzending aan.

Feyenoord heeft ervoor gekozen geen nieuwe verklaring af te geven naar aanleiding van de uitzending van Tim Hofman. “We hebben Dennis te Kloese gevraagd om een reactie op dit verhaal te geven”, legt Van Eersel aan. “Feyenoord houdt het bij het statement dat al is gegeven.” Trainer Brian Priske is vrijdag tijdens de persconferentie wel kort op de uitzending ingegaan.

Reactie Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

