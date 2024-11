Sjoerd Mossou merkt op bij Man City – Feyenoord: ‘Een psychiatrische patiënt’

Sjoerd Mossou is in zijn column voor het Algemeen Dagblad ingegaan op de caperiolen van Manchester City-trainer Pep Guardiola. De oefenmeester was zijn emoties niet de baas tijdens het duel tegen Feyenoord en krabde zijn hele gezicht open.

Feyenoord beleefde dinsdag een historische avond. De ploeg van Brian Priske leek op weg naar een kansloze nederlaag toen het met 3-0 achterstond, maar knokte zich terug en sleepte er een 3-3 gelijkspel uit. “Terwijl Manchester City dinsdagavond een 3-0 voorsprong verprutste tegen Feyenoord, krabde Pep Guardiola zich aan de zijlijn het vel van zijn voorhoofd. Niet in overdrachtelijke zin deze keer. Echt letterlijk”, begint Mossou.

Guardiola vertelde na afloop dat hij zichzelf ‘pijn wilde doen’. “De striemen, de butsen, de krassen en de schrammen in zijn gelaat waren sowieso geen grap. Boven zijn wenkbrauwen zat een rode, langgerekte vleeswond. Het vel rondom zijn neusbot leek wel oorlogsgebied”, vervolgt de journalist zijn column.

De Spanjaard haalde zijn hele gezicht open en wordt door Mossou omschreven als ‘een psychiatrische patiënt die voor even was vrijgelaten uit een dwangbuis’. City zit door het gelijkspel tegen Feyenoord al vijf wedstrijden zonder zege. “Het zou me niet verbazen als Guardiola zeer binnenkort de waanzin nabij is, en dat hij langs de lijn wanhopig de letters ‘S.O.S.’ in zijn voorhoofd kerft, in de hoop gered te worden uit zijn lijden”, eindigt Mossou zijn column.

