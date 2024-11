'Contractverlenging Guardiola bij Manchester City heeft consequenties voor Barcelona en Real Madrid'

Het werd begin deze week al aangekondigd, maar Manchester City maakte de contractverlenging van Pep Guardiola donderdagavond ook wereldkundig. De succesvolle oefenmeester blijft daardoor tot in ieder geval de zomer van 2027 verbonden aan de regerend kampioen van Engeland. Dat heeft ook consequenties voor FC Barcelona én Real Madrid, zo schrijft Mundo Deportivo althans. De Spaanse grootmachten worden al een tijdje in verband gebracht met de komst van sterkhouders van Manchester City, maar het aanblijven van Guardiola kan transfers bemoeilijken.

De toekomst van Guardiola hield de gemoederen in Engeland de afgelopen maanden nadrukkelijk bezig. De Spanjaard was in het bezit van een aflopend contract en het was zeer de vraag of hij zijn handtekening zou zetten onder een nieuwe verbintenis. Niet alleen omdat de resultaten van Manchester City de laatste weken niet om over naar huis te schrijven zijn, maar vooral omdat er nog altijd een fikse straf boven de club hangt wegens het overtreden van de financiële regels. Guardiola blijft Manchester City echter trouw. Hij arriveerde in 2016 en maakt mogelijk een decennium vol bij de succesvolle club uit Manchester.

Volgens Mundo Deportivo zijn er twee consequenties verbonden aan het nieuwe contract van Guardiola. De eerste is dat Manchester City de komende jaren een van de favorieten blijft voor alle prijzen waar ze om strijden. De tweede is dat het voor andere clubs een stuk ‘moeilijker’ wordt om spelers van Manchester City aan te trekken die bij een vertrek van Guardiola eventueel hadden willen vertrekken. De Spaanse sportkrant doelt op onder meer Rodri en Erling Haaland. Er doen geruchten de ronde dat Real Madrid in de toekomst werk zou willen maken van Rodri, die onlangs nog de Ballon d’Or in ontvangst mocht nemen. Hij is momenteel herstellende van een zware knieblessure, maar heeft op 28-jarige leeftijd ‘nog steeds een carrière voor zich’, zo leest het.

Real Madrid zou ook nog altijd ‘dromen’ van de komst van Haaland, ondanks de komst van Kylian Mbappé afgelopen zomer. De Noorse doelpuntenmachine werd de afgelopen jaren al meermaals gelinkt aan een overstap naar de Spaanse recordkampioen. FC Barcelona-president Joan Laporta heeft naar verluidt zelfs een ‘plan’ geformuleerd dat de komst van Haaland voor het verstrijken van zijn tweede termijn mogelijk zou moeten maken. De Catalanen zagen door onder meer de twijfels over de toekomst van Guardiola hun kans schoon, maar aan die onduidelijkheid is nu dus een einde gekomen.

“Het recente verleden heeft geleerd dat de manager, als de tijd daar is, de deur niet sluit voor een speler die de wens uitspreekt om te vertrekken, zoals hij deed met zijn aanvoerder Ilkay Gündogan”, zo schrijft Mundo Deportivo. Gündogan won in 2023 als aanvoerder de Champions League met Manchester City, maar vertrok in de zomer van dat jaar transfervrij naar FC Barcelona, om een jaar later terug te keren naar Engeland. Er is dus hoop voor FC Barcelona en Real Madrid, mochten ze inderdaad werk willen maken van de komst van Rodri of Haaland. “Maar het is duidelijk dat de continuïteit van de belangrijkste coach in de geschiedenis van City een sterk argument zal zijn bij het meten van een sportproject in vergelijking met de rest”, zo leest het echter.

