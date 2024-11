Opmerkelijke keuze Guardiola: Spanjaard laat belangrijke clausule weg uit nieuw contract

Pep Guardiola heeft in zijn nieuwe contract bij Manchester City geen clausule opgenomen voor als de club degradeert, zo weet The Times. Mocht de regerend landskampioen een degradatie als straf opgelegd krijgen, blijft de Spanjaard dus aan als trainer.

The Athletic verraste dinsdag met het nieuws dat Guardiola zijn contract bij Manchester City toch met een jaar gaat verlengen. De oefenmeester gaf in mei, na het binnenhalen van de vierde landstitel op rij, nog aan dat hij ‘dichter bij een vertrek’ was dan bij een langer verblijf in het Etihad Stadium. "Ik zit hier nu acht jaar, dat is volgend jaar negen", zei de Spanjaard onder meer. "Tijdens het seizoen zullen we het verder bespreken. Maar na acht, negen jaar…" Vervolgens wist de Daily Mail stellig te melden dat Guardiola in de zomer van 2025 zou vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Veel concurrentie voor Feyenoord in jacht op Man City-talent’

Nu gaat Guardiola dus toch bijtekenen en weet The Times dat een clausule die werd verwacht niet in het contract wordt opgenomen. De Premier League heeft momenteel namelijk een onderzoek lopen tegen Manchester City voor 115 vermeende overtredingen van de financiële regels. De regerend kampioen ontkent deze aanklachten. Mocht City schuldig worden bevonden, is de kans zeer groot dat dit een of meerdere degradaties tot gevolg zal hebben.

LEES OOK: Rodri treiterde Vinicius na Ballon d'Or-winst in uitgelekte video, Spanjaard komt met reactie

Guardiola voegt daad bij woord

Mocht dit inderdaad gebeuren, lijkt het er nu sterk op dat Guardiola ook dan trainer blijft van The Citizens. Eerder gaf de Spanjaard aan zelfs in Manchester te blijven als de club naar League One zou degraderen. Door geen clausule in het contract op te nemen lijkt het er sterk op dat de oefenmeester daad bij woord gaat voegen bij een eventuele degradatie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen voorziet opvallende comeback voor Ruud van Nistelrooij

Johan Derksen spreekt over de toekomst van Ruud van Nistelrooij, die bij Manchester United is vertrokken.