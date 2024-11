‘Veel concurrentie voor Feyenoord in jacht op Man City-talent’

Feyenoord heeft de pijlen gericht op van Manchester City, zo weet CaughtOffside. De 22-jarige Engelsman moet in Rotterdam voor een extra optie zorgen op het middenveld voor Brian Priske.

Feyenoord hoopt zich in januari te versterken met McAtee. De aanvallende middenvelder behoort dit seizoen tot het eerste elftal van Manchester City, maar moet het daar regelmatig doen met een plek op de bank. De Rotterdammers zijn daarom een van de clubs die het talent deze winter uit zijn lijden willen verlossen.

Hoewel Manchester City McAtee erg hoog heeft zitten, staat de Champions League-tegenstander van Feyenoord wel open voor een winters vertrek. De middenvelder zal namelijk regelmatig aan minuten moeten komen om door te groeien. Daarnaast moeten The Citizens voldoen aan de Financial Fair Play-regels. De verwachting van CaughtOffside is dat Manchester City een bedrag van meer dan twintig miljoen pond (24 miljoen euro) voor McAtee verlangt. Of Feyenoord bereid is zo’n bedrag neer te leggen of dat Dennis te Kloese mikt op een huurdeal, is niet duidelijk.

Veel interesse in McAtee

Mocht Feyenoord zich serieus mengen in de strijd om McAtee, zal het de nodige concurrenten moeten aftroeven. West Ham United en Leeds United zouden de jonge middenvelder allebei graag verwelkomen, terwijl ook Fulham zeer concreet voor hem is. Ook Celtic, Lille, Southampton, Nottingham Forest, Leicester City, VfB Stuttgart en Girona zouden de situatie rond de linkspoot in de gaten houden.

