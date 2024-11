Marciano Vink kijkt vol walging naar Philips Stadion

Marciano Vink heeft zaterdagavond in De Eretribune van ESPN kritiek geuit over de atmosfeer die vaak in het Philips Stadion heerst voorafgaand aan wedstrijden van PSV.

PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen FC Groningen. In de studio van ESPN wordt vooruitgeblikt op het duel. Kort voor de aftrap wordt er geschakeld met het Philips Stadion, waar Milan van Dongen namens de betaalzender aanwezig is. Terwijl Van Dongen spreekt, is er een lichtshow gaande en klinkt de muziek op de achtergrond. “De lichtshow gaat uitstekend verder hier”, sluit de presentator af.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers ergeren zich dood tijdens PSV - Groningen: 'Dit slaat helemaal nergens op'

Presentatrice Aletha Leidelmeijer zegt in de studio dat ze ‘zo’n lichtshow wel leuk vindt’. Vink kraakt vervolgens een kritische noot: “Als het volume dan ook een beetje op normaal niveau staat, want we staan soms in een herrie… “ Presentator Jan Joost van Gangelen merkt flauw op dat Vink ‘wat ouder wordt’. De analist reageert: “Nee, nee. Je kunt normaal doen. Ik houd van muziek, maar…”

Het volume van de muziek in het Philips Stadion is de afgelopen tijd wel vaker mikpunt van kritiek geweest. Zo viel de voorbeschouwing van Nederland - Bosnië-Herzegovina in september volledig in het water, doordat de muziek in het PSV-stadion ontzettend luid hoorbaar was op televisie. Onder meer Rafael van der Vaart was daar toen geïrriteerd over.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.