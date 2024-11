Mourinho wil terug in de Premier League en weet al precies bij welke club

José Mourinho heeft zijn zinnen gezet op het trainerschap bij Newcastle United, zo weet The Guardian. De oefenmeester van Fenerbahçe heeft naar eigen inzicht unfinished business in Engeland en ziet een baan bij the Magpies als de 'beste kans' om weer in de Premier League aan de slag te gaan. Zijn ambitie is opvallend, want Mourinho werkt pas sinds dit seizoen in Istanbul.

Newcastle staat momenteel onder leiding van Eddie Howe. De club staat op de elfde plaats in de competitie, met 15 punten uit 10 wedstrijden. Deze week boekte Newcastle overwinningen op Chelsea (2-0, EFL Cup) en Arsenal (1-0, Premier League), dus van een naderend ontslag voor Howe is geen sprake. Zijn langetermijntoekomst is echter 'niet gegarandeerd', want de Saudische eigenaars hebben de ambitie om, net als vorig seizoen, Champions League-voetbal te spelen. Daarvoor zijn de huidige prestaties ondermaats. Dit seizoen wordt in ieder geval verwacht dat Newcastle meedoet om Europees voetbal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mourinho verstoort commentator Arman Avsaroglu tijdens AZ - Fenerbahçe

Bovendien is Howe twee belangrijke 'bondgenoten' kwijtgeraakt bij Newcastle: directeurs Amanda ­Staveley en Mehrdad Ghodoussi vertrokken afgelopen zomer. In september maakten Engelse media melding van spanningen tussen Howe en sportief directeur Paul Mitchell, die weinig contact met elkaar zouden hebben. Mourinho heeft de berichtgeving ook meegekregen en zou aan tussenpersonen hebben gevraagd om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen op St James Park.

Mourinho was in Engeland werkzaam bij Chelsea (tweemaal), Manchester United en Tottenham Hotspur. Hij werd afgelopen zomer aangesteld bij Fenerbahçe. Met die club staat hij derde in de Süper Lig en leed hij donderdag nog een 3-1 nederlaag bij AZ in de Europa League. Deze week kreeg hij een boete van ruim 16.000 opgelegd en een schorsing van één duel voor een tirade richting de arbitrage na een zege op Trabzonspor (2-3). Die uitspraken, en de daaropvolgende schorsing, worden gezien als een teken dat Mourinho open zou kunnen staan voor een voortijdig vertrek uit Turkije. Zijn contract loopt tot medio 2026.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Turken praten massaal over Tadic na ongelooflijk slechte penalty bij AZ – Fenerbahçe

Fenerbahçe kreeg na ruim een uur spelen de gouden kans om op gelijke hoogte te komen tegen AZ.