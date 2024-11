Mourinho haalt minutenlang hard uit naar Turkse VAR: ‘Spelen tegen het systeem’

José Mourinho heeft zich weer van zijn slechtste kant laten zien. Na de wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe is hij absoluut niet te spreken over het optreden van Atilla Karaoglan, de videoscheidsrechter van dienst. De Portugees houdt in gesprek met beIN SPORTS dan ook een minutenlang interview waarin hij alleen maar uithaalt naar de VAR en het Turkse ‘systeem’.

Het Fenerbahçe van Mourinho wist zondag op bezoek bij Trabzonspor met 2-3 te winnen, ondanks twee strafschoppen voor de thuisploeg. Hoewel hij gewonnen heeft, laat de Portugese trainer zich na afloop van de wedstrijd helemaal gaan. “Man van de wedstrijd? Atilla Karaoglan”, begint Mourinho zijn interview over de VAR. “We hebben hem niet gezien, maar hij was de scheidsrechter. De scheidsrechter was gewoon een kleine jongen die op het veld stond, de echte scheidsrechter was Karaoglan. Hij ging van de onzichtbare man naar de meest belangrijke man in de wedstrijd.”

“Ik denk dat ik namens iedere fan van Fenerbahçe spreek als ik zeg dat we hem niet meer willen”, gaat de oefenmeester verder. “We willen hem niet meer op het veld en nog minder graag als VAR.” Vervolgens geeft Mourinho aan dat hij voor hij naar Turkije kwam al verhalen heeft gehoord over Karaoglan. “Ik geloofde het niet, maar het is nog erger dan me is verteld”, is hij hard.

Mourinho blij aan kant van Fenerbahçe te staan

Mourinho klopt daarna op zijn borst en stelt liever aan de kant van Fenerbahçe te staan. “Dat is moeilijker. We spelen tegen goede tegenstanders, maar we spelen ook tegen het systeem. Dat is het moeilijkste wat er is. Vanavond speelden we tegen een goed team, de VAR en het systeem, daarom hebben we zo hard gevierd dat we wonnen.”

Niet alleen de videoscheidsrechter, maar ook de clubleiding van Fenerbahçe moet het ontgelden bij Mourinho. “Ze hebben me maar de helft van de waarheid verteld”, verwijt de Portugees zijn club. “Als ze me alles hadden verteld, was ik hier niet heen gekomen.”

'Het systeem gaat wraak nemen'

Zullen de uitspraken van Mourinho een positief effect hebben op de behandeling van zijn ploeg? “Dat hangt ervan af”, antwoordt The Special One. “Als het systeem zijn werk doet, zullen mijn uitspraken zelfs verdwijnen. Maar misschien zullen de mensen binnen Fenerbahçe nu meer op de hoogte zijn van de situatie, want ze proberen het niet te verbergen.” Mourinho vindt dat Trabzonspor een rode kaart had verdiend. “Was Karaoglan toen koffie aan het drinken? Hij was alert toen hij twee strafschoppen moest geven aan de tegenstander, maar toen hij er een aan ons moest geven, dronk hij Turkse thee en gaf hij hem niet.” De trainer geeft aan dat hier maar twee verklaringen voor kunnen zijn. “Of hij was aan het slapen, of hij was zijn thee aan het drinken en heeft het niet gezien.”

“Maar goed, uiteindelijk werk ik hier alleen maar, het is niet mijn land”, begint Mourinho zijn oproep aan Turkije. “Het is mijn baan en mijn club, maar uiteindelijk denk ik dat de Turken zich hier zorgen om moeten maken. Jullie moeten praten, niet ik! Jullie! Anders ben ik degene die ze aanvallen, degene die het systeem zal straffen, zal proberen het zwijgen op te leggen!” Nadat de Portugees zichzelf weer op zijn borst klopt en stelt zelf ‘schoon’ te zijn, loopt hij weg bij het interview.

🎙 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları. #TSvFB pic.twitter.com/kjbJ9PbCU4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 3, 2024

