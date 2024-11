Opmerkelijk: Pierre van Hooijdonk noemt international van Oranje ‘een psycho’

Het Nederlands elftal begint zaterdagavond (20.45 uur) met aan de wedstrijd in de Nations League tegen Hongarije. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk geven vlak voor de aftrap hoog op over de centrumverdediger van Brighton & Hove Albion.

“Dat had ik helemaal niet zien aankomen”, zegt Van der Vaart bij de NOS over de basisplaats van Van Hecke, die het hart van de Oranje-defensie vormt met Virgil Dijk. “Het is een avond vol verrassingen. Ik heb hem een paar keer gezien bij Brighton. Hij doet het daar waanzinnig goed. Wat me opviel: aan de bal is hij heel sterk. Hij speelt het middenveld, tussen de linies, en kent geen angst. Hij is daar echt een leider geworden”, aldus Van der Vaart.

LEES OOK: Oranje grijpt naast international: 'Dat gevoel zou ik niet krijgen bij het Wilhelmus'

“Koeman heeft die wedstrijd in Boedapest tegen Hongarije nog op zijn netvlies. Van Dijk en De Vrij hebben toen heel veel balletjes naar elkaar geschoven”, vult Van Hooijdonk aan. “Daar was natuurlijk het middenveld ook een beetje debet aan. Met Van Hecke heb je er een speler bij die het spel kan versnellen door dwars door de linies te spelen. “

Van Hooijdonk komt vervolgens met een opmerkelijk compliment aan het adres van Van Hecke. “Qua karakter is het iemand die wars van sterallures. Status kent hij niet. En het mooie is: hij is een psycho, buiten het feit dat hij goed kan verdedigen.”

Bondscoach Ronald Koeman legt bij de NOS uit waarom Van Hecke aan de aftrap staat. “We gaan ervan uit dat zij in het algemeen hetzelfde willen gaan doen als vorige keer, dus zichzelf ver terug laten zakken en de ruimtes klein houden. Dus hoe beter je opbouwt vanuit achteren, hoe beter het is. Ik vind Jan Paul daarin heel goed. Dat heeft ook te maken met hoe hij speelt bij zijn club. Als je veel centrale verdedigers tot je beschikking hebt, kun je op basis van details weleens een andere keuze maken.”

