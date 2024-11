Opstelling Ajax Legends tegen Real Madrid: drie spelers met zelfde rugnummer

De opstelling van de Ajax Legends voor de wedstrijd tegen de Real Madrid Legends is bekend. Het opvallendste hieraan is dat er liefst drie spelers met rugnummer tien op het shirt in de basis beginnen.

Achterin beginnen de mannen van Louis van Gaal, Sjaak Swart en Danny Blind met Edwin van der Sar op het doel. Voor hem zullen Sonny Silooy, Frank de Boer, Cristian Chivu en Michel Kreek de verdediging vormen.

Ook op het middenveld treden de Legends van Ajax met vier man aan. Opvallend daaraan is dat drie van hen met nummer tien op de rug zullen spelen. Jari Litmanen, Wesley Sneijder en Clarence Seedorf wilden namelijk allen met dat nummer spelen. Verder staat ook Ronald de Boer op het middenveld.

Voorin heeft het drietal coaches gekozen voor twee namen. Naast Patrick Kluivert zal ook Ryan Babel, die afgelopen week een punt achter zijn voetbalcarrière zette, aan de aftrap verschijnen.

Opstelling Ajax Legends

Van der Sar; Silooy, Chivu, F. de Boer, Kreek; R. de Boer, Sneijder, Seedorf, Litmanen; Babel, Kluivert.

Enjoy today, legends! 🌟 — AFC Ajax (@AFCAjax) November 17, 2024

