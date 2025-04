Perez mist één speler bij AZ-Feyenoord: 'Wat zien wij dat de trainer niet ziet?'

Kenneth Perez verbaast zich over de opstelling van AZ voor het Eredivisieduel met Feyenoord. Trainer Maarten Martens kiest tegen de Rotterdammers voor een middenveld dat bestaat uit Kristijan Belic, Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester. Daardoor verdwijnt , tot verwondering van Perez, uit de basisformatie.

De negentienjarige Smit stond midweeks in het inhaalduel met RKC Waalwijk (2-2) voor de vierde keer dit seizoen aan de aftrap van een Eredivisiduel, maar moet zaterdag tegen Feyenoord weer genoegen nemen met een plek op de bank. Tijdens de voorbeschouwing op ESPN spreekt Perez zijn verbazing uit: "Wat zien wij dat de trainer niet ziet bij Kees Smit? Wat mankeert er aan bij hem om vaker een basisplaats te hebben? Zeker nu Sven Mijnans weg is", stelt de Deen. Mijnans is sinds medio februari uitgeschakeld met een blessure aan zijn achillespees.

Perez vervolgt: "Kijk: hij (Martens, red.) ziet hem elke dag. Wij zien hem invallen, spelen. Maar waar zou het bij Smit aan mankeren? Want hij is dus niet in staat om door te breken onder deze trainer." Presentator Toine van Peperstraten stelt daarop dat Buurmeester 'ook geen verkeerde is'. Daar geeft Perez hem gelijk in, maar: "Het zijn twee verschillende types. Smit doet me meer denken aan Mijnans, die hij eerst 'op 10' had. Buurmeester is meer een loper, hij doet me denken aan die Ekkelenkamp die ooit bij Ajax voetbalde", aldus de Deense analist.

Karim El Ahmadi heeft wel een idee waarom Smit er tegen Feyenoord niet instaat: "Waar veel trainers naar kijken is wat je zonder bal doet en hoe je het verdedigend hebt staan. Tegen NEC speelden ze met Belic 'op 10', dan zou Smit daar ook makkelijk kunnen spelen. Maar ik denk: het tactische, hoe ze verdedigend staan, misschien dat hij daar nog stappen in moet maken. Voetballend is hij beter dan alle drie."

