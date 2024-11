Opstelling Feyenoord: Priske ziet basisspeler afhaken bij terugkeer Van Persie in De Kuip

De opstelling van Feyenoord voor het thuisduel met sc Heerenveen is bekend. Trainer Brian Priske voert bij de terugkeer van Robin van Persie in De Kuip, vanwege een aantal blessuregevallen, meerdere wijzigingen door in zijn basiselftal.

Priske kan tegen de Friezen geen beroep doen op verschillende spelers die normaliter in de basis zouden zijn verschenen. Zo is doelman Justin Bijlow niet beschikbaar vanwege 'een spierblessure', waardoor Timon Wellenreuther opnieuw onder de lat staat. Ook aanvoerder Quinten Timber is niet van de partij. De middenvelder keerde, tot irritatie van zijn trainer, niet fit terug van de interlandperiode met het Nederlands elftal. Daarnaast zijn ook rechtsback Jordan Lotomba en rechtsbuiten Ibrahim Osman niet beschikbaar. Op de wedstrijddag blijkt bovendien dat linksback Hugo Bueno eveneens niet tot de selectie behoort. De Spanjaard kampt eveneens met een blessure, meldt Feyenoord op X.

Wellenreuther mag tegen Heerenveen dus andermaal starten op het doel van Feyenoord. Voor de Duitser vormen van rechts naar links Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Gijs Smal de viermansdefensie. Op het middenveld is plaats voor Ramiz Zerrouki op de plek van Timber en keert Antoni Milambo terug na een aantal weken absentie naast In-beom Hwang. Voorin posteert Priske Anis Hadj Moussa op de positie van Osman op de rechterflank, terwijl Igor Paixão (die deze week zijn contract verlengde tot medio 2029) vanaf links mag beginnen. In de spits keert Julián Carranza terug, wat ten koste gaat van Zépiqueno Redmond - die in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, uit bij Almere City (1-4) zijn eerste basisplaats in Feyenoord 1 kreeg.

Calvin Stengs maakt bovendien voor het eerst sinds 25 augustus, toen Feyenoord met 1-1 gelijkspeelde in de Rotterdamse derby bij Sparta, weer deel uit van de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd na dat duel geopereerd aan zijn knie en zou dus als invaller zijn eerste speelminuten in drie maanden tijd kunnen maken.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Zerrouki, Hwang, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Paixão

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. Van Persie kiest voor dezelfde elf namen die de laatste wedstrijd voor de interlandperiode mochten starten tegen Go Ahead Eagles, dat met 1-0 werd verslagen door een doelpunt van Jacob Trenskow. Alireza Jahanbakhsh zou als invaller kunnen debuteren voor Heerenveen. De Iraniër vertrok afgelopen zomer bij Feyenoord en tekende eerder deze maand een contract tot het einde van het seizoen in Friesland.

UPDATE: Niet lang voor de aftrap wordt duidelijk dat Heerenveen tóch een wijziging moet doorvoeren. Linksback Mats Köhlert is in de warming-up geblesseerd afgehaakt, zo melden de Friezen. Zijn positie in de basiself wordt daarom ingenomen door Sam Kerstens.

Opstelling sc Heerenveen: Noppert; Braude, Hopland, Bochniewicz, Kerstens; Van Ee, Condé; Trenskow, Brouwers, Smans; Nicolaescu

❌ Mats Köhlert is geblesseerd afgehaakt in de warming-up…



✅ Sam Kersten vervangt hem. https://t.co/ZZQD4ZpR3t — sc Heerenveen (@scHeerenveen) November 23, 2024

