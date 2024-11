Opstelling PSV: Bosz voert één wijziging door tegen Ajax

De opstelling van Eredivisiekoploper PSV voor het uitduel bij nummer twee Ajax is bekend. Ten opzichte van de 6-0 zege op PEC Zwolle van afgelopen weekend kiest Peter Bosz in het weerzien met zijn vroegere club voor één andere naam in de basiself. Het duel begint om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Bosz voert zijn verwachte wijziging in de punt van de aanval door, wat betekent dat Ricardo Pepi na zijn twee goals tegen de Zwollenaren weer genoegen moet nemen met een plek op de bank en dat Luuk de Jong zijn basisplaats terug heeft. Achterin werd rekening gehouden met een basisplek voor Mauro Júnior ten koste van Matteo Dams, maar de keuze is toch gevallen op Dams.

Walter Benítez verdedigt tegen Ajax andermaal het doel van PSV. Voor de Argentijn wordt de defensie gevormd door dezelfde spelers die tegen PEC de nul hielden: Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Dams. Op het middenveld ontbreken Oranje-internationals Joey Veerman en Jerdy Schouten nog altijd, daarom opteert Bosz andermaal voor Malik Tillman, Ismael Saibari en Guus Til. Voorin behoudt Ivan Perisic zijn basisplaats op de rechterflank, waardoor Johan Bakayoko andermaal plaatsneemt op de bank. Noa Lang start tegen zijn oude club op de linkerflank, terwijl De Jong dus terugkeert als spits.

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

De opstelling van Ajax is hier te vinden.

