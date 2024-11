Opstelling Ajax: Farioli schakelt en haalt onder meer Brobbey van de bank

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het thuisduel met PSV bekendgemaakt. De Italiaan wijzigt zijn basiself op enkele plaatsen ten opzichte van de midweekse zege op Feyenoord (0-2): neemt de plek van Kenneth Taylor op het middenveld over en voorin maken Brian Brobbey en hun rentree in de basis. Het duel begint om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Taylor opende in De Kuip al vroeg de score na een splijtende pass van doelman Remko Pasveer, maar viel na een uur spelen geblesseerd uit. De middenvelder wordt vervangen door de man die hem in Rotterdam kwam aflossen: Fitz-Jim. Daarnaast krijgt Brobbey weer de voorkeur boven Wout Weghorst en speelt Bertrand Traoré ten koste van Mika Godts. Chuba Akpom behoudt zijn basisplek.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax overtuigt niet: ‘Kunnen niet ontkennen dat het best wel meezit’

Pasveer verdedigt tegen PSV andermaal het doel van de Amsterdammers. Voor de routinier, die volgende week 41 wordt, vormen Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato opnieuw de achterhoede. Op het middenveld wordt Fitz-Jim geflankeerd door Davy Klaassen en Jordan Henderson.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom.

De opstelling van PSV is hier te vinden.

Welk resultaat verwacht jij bij Ajax - PSV? Laden... 39% Winst Ajax 19.3% Een gelijkspel 41.7% Winst PSV 1815 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

Mika Godts reageert op de vraag of Ajax deze winter een extra linksbuiten aan moet trekken.