Oranje-international blijft verbazen: 'Wie zijn vorm had voorspeld, die liegt'

heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. De aanvallende middenvelder is basiskracht bij AC Milan en is ook niet meer weg te denken uit de Oranje-selectie van Ronald Koeman.

Tijdens Rondo op Ziggo Sport wordt Robert Eenhoorn, voormalig algemeen directeur bij AZ, gevraagd naar Reijnders. Het tweetal kent elkaar uit hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. In de zomer van 2023 stapte Reijnders van AZ over naar AC Milan. In Italië trekt de middenvelder zijn ontwikkeling vlotjes door. "Degene die zegt: 'Dit had ik twee jaar geleden voorspeld', die liegt. En dat geldt ook voor ons." De laatste vier wedstrijden was Reijnders steeds belangrijk met minimaal een doelpunt of een assist, met als bekroning een doelpunt in Madrid, waar Real verslagen werd met 1-3.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald Koeman is klaar met gezeur van Valentijn Driessen: ‘Laten we daarover ophouden’

Eenhoorn had Reijnders al hoog zitten bij AZ, maar gelijk een sleutelspeler worden bij Milan en Oranje, dat was toch een verrassing voor de voormalig directeur. "Hij heeft vooral het laatste jaar, toen we ook wedstrijden gingen spelen tegen betere clubs in Europa, laten zien dat hij een van de spelers was die redelijk makkelijk overeind bleef." Dat seizoen, 2022/23, scoorde Reijnders drie keer in de competitie en gaf hij acht assists.

Youri Mulder vraagt zich vervolgens af wat een voetballer moet hebben om de top te bereiken. "Deze speler is bij andere clubs niet goed bevonden, dus qua techniek en inzicht hebben ze dat misschien verkeerd gezien. Heeft het niet meer met karakter te maken?" Marco van Basten vindt dat een heel belangrijk aspect voor een topvoetballer. "Jawel, dat is het juist. Hij voelt de vrijheid om hetzelfde te blijven spelen op een hoger niveau, kijkt niet op naar grotere clubs. Hij speelt vrij."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen was erg gecharmeerd van het optreden van Kees Smit tijdens AZ - Fenerbahçe (3-1).