Opvallend: Oranjespeler, die slechts 20 minuten speelde, wordt aangepakt bij ESPN

heeft zijn stempel niet weten te drukken tijdens zijn invalbeurt bij Bosnië-Herzegovina-Nederland (1-1). De middenvelder, die in de vorige interlandduels in de basis begon, kwam dinsdag pas in de 71e minuut in het veld, maar krijgt desondanks kritiek bij Voetbalpraat.

Ronald Koeman gunde zijn gebruikelijke basiself rust tegen Bosnië-Herzegovina, aangezien Oranje toch al verzekerd was van de kwartfinales van de Nations League. Het middenveld bestond daardoor uit Teun Koopmeiners, Mats Wieffer en Joshua Zirkzee, terwijl onder meer Gravenberch en Tijjani Reijnders op de bank plaatsnamen.

Kort na de 1-1 kwam Gravenberch in het veld voor Brian Brobbey. De Nederlander, die dit seizoen één van de revelaties is bij Liverpool, hoeft volgens Marciano Vink nog niet te rekenen op een vaste basisplaats bij Oranje. “Is hij eigenlijk een zekerheidje?”, vraagt Kenneth Perez aan zijn collega-analist: “Nee, hij heeft wel laten zien dat hij erbij hoort te zijn, maar of het nou de ene keer Gravenberch of Teun Koopmeiners is…”

'Viel hij dramatisch in?'

Presentator Milan van Dongen onderbreekt: “Lag het aan mij, of viel Gravenberch dramatisch in?”, is hij vernietigend. Vink knikt instemmend, als Van Dongen zich beseft dat zijn analisten Gravenberch niet hoeven te beoordelen. "Dat hoeft vandaag niet", sluit hij af.

