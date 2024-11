Driessen benoemt 'dieptepunt' bij Oranje: 'Tweede klasse amateurs, niet om aan te zien'

Valentijn Driessen is pessimistisch over de toekomst van het Nederlands elftal, dat dinsdagavond met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Bosnië-Herzegovina. Ook Ajax-spits , die zijn zevende interland opluisterde met zijn eerste treffer in Oranje, onttrok zich volgens de journalist niet aan de algehele malaise.

In een video-item van De Telegraaf wordt de rake kopbal waarmee Brobbey op aangeven van Noa Lang de score opende door presentator Karlijn Bernoster omschreven als 'een klein lichtpuntje' van het duel in Zenica. Driessen reageert: "Nou ja, oké... Heel knap dat je nog een lichtpuntje weet te vinden, dan heb je wel met een vergrootglas gekeken. Hij wist eigenlijk zelf niet dat die bal erin zou gaan, want hij kreeg hem volgens mij tegen de zijkant van zijn hoofd. Voor die jongen hartstikke leuk, misschien dat hij dat in de Eredivisie kan doorzetten, komend weekend." Brobbey neemt het zondag met Ajax op tegen PEC Zwolle en hoopt dan eindelijk zijn eerste competitietreffer van het seizoen op het bord te krijgen.

Behoudens zijn al dan niet bewust gemaakte treffer speelde Brobbey in Zenica bepaald niet sterk, oordeelt Driessen. "Zijn spel was ook niet om aan te zien. Met als dieptepunt toen hij over de bal struikelde in de eerste helft", verwijst de chef voetbal van de ochtendkrant naar de pijnlijk mislukte actie die Brobbey vlak voor rust inzette. "Dat zie je eigenlijk niet op dit niveau. Wel bij de tweede klasse van de amateurs, maar niet in een interland voor de Nations League", aldus Driessen.

Valentijn Driessen: 'Als dit de toekomst is van het Nederlands elftal, dan moeten we het ergste vrezen'

Van de elf nieuwe namen die bondscoach Ronald Koeman tegen Bosnië-Herzegovina binnen de lijnen bracht kan wat Driessen betreft niet één speler aanspraak maken op een plek in de sterkste formatie van Oranje, met uitzondering van Stefan de Vrij. "Maar die stond er op het EK ook al in, voor de rest heb ik niemand gezien die ik blind op zou stellen", zegt de journalist. Ook Manchester United-aanvaller Joshua Zirkzee, die begon op het middenveld en later voorin belandde, was onzichtbaar: "Die maakte het ook niet waar, helemaal niets van gezien. Dan denk je: als dit de toekomst is van het Nederlands elftal, dan moeten we het ergste vrezen", concludeert Driessen dan ook.

