Kraay junior noemt verrassende naam als beste speler bij Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina

Hans Kraay junior vond dinsdagavond de beste man bij het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina (1-1). Zelf sprak de 25-jarige middenvelder over een wedstrijd om snel te vergeten, maar de analist vindt juist dat de oud-Feyenoorder het duel niet hoeft te vergeten.

Wieffer begon voor het eerst sinds de oefeninterland tegen Schotland (22 maart 2024) weer eens in de basis bij Oranje. De middenvelder van Brighton & Hove Albion kreeg de kans van bondscoach Ronald Koeman omdat het duel met Bosnië er eentje was om des keizers baard. Wieffer bleef de gehele wedstrijd staan, waarmee hij voor de derde maal dit seizoen de negentig minuten volmaakte. Volgens Kraay junior vervulde Wieffer het naar behoren in op het middenveld.

"Wieffer was niet slecht. Ik vond hem de beste", oordeelt de analist bij de nabeschouwing van Oranje op ESPN. "Ik vind dat hij deze wedstrijd niet hoeft te vergeten. Hij heeft gewoon goed gespeeld, was altijd aanspeelbaar. Ik vind het zó mooi hoe hij in één beweging opendraait en meteen met zijn gezicht naar Brobbey staat. Ik vond hem goed spelen."

En dat terwijl Wieffer niet 'barst van het wedstrijdritme', want dat houdt Kraay junior nauwlettend in de gaten. "Afgelopen weekend (weekend van 9 en 10 november, red.) was het echt bizar. Toen wonnen ze met 2-1 van Manchester City, kwamen er vijf in en ik denk: waar is hij, waar komt ie. Ik ben gaan zoeken en hij zat nog wel op de bank. Dus daar heeft hij nog niet helemaal zijn draai gevonden", stelt Kraay junior, waarna presentator Jan Joost van Gangelen vertelt dat Wieffer 'maar' twee basisplaatsen heeft gehad bij Brighton. "Dat is niet al te veel, maar hij was aan het begin van het seizoen geblesseerd", weet Kraay junior.

Kraay junior enthousiast over Wieffer

Kraay junior is lovend over Wieffer en geeft dan ook te kennen 'groot fan' te zijn van de middenvelder. Vervolgens wendt de analist zich tot Van Gangelen. "Vond jij niet dat hij er bovenuit sprong?", vraagt Kraay junior. "Ik vond niemand er echt bovenuit springen, maar hij was wel de meest foutloze", is Van Gangelen duidelijk.

"Dan ligt het aan mij", aldus Kraay junior. "Nee, maar misschien kwam het ook omdat hij meestal het spel versnelt als hij aan de bal is, maar het vervolg als versnelling kwam niet eigenlijk", pareert Van Gangelen vervolgens. "Maar hij werd ook niet heel erg geholpen. Koopmeiners had het niet, Kluivert had het niet, Lang met momenten zie je dat hele fijne van hem", reageert Kraay junior tot besluit.

