PSV beleeft makkelijk avondje NAC, Pepi onderstreept zijn klasse

PSV heeft zaterdagavond zonder zich al te diep te hoeven inspannen een ruime zege geboekt op bezoek bij NAC Breda: 0-3. Luuk de Jong kreeg weer eens rust bij de Eindhovenaren, maar zijn vervanger en de eveneens in de basis teruggekeerde Ismail Saibari bezorgden de ploeg van trainer Peter Bosz een 0-2 voorsprong bij rust. In de tweede helft bepaalde de eindstand op 0-3.

De wedstrijd begon redelijk rustig, maar de eerste grote kans voor PSV kwam al in de negende minuut. Ricardo Pepi, die mocht starten omdat Luuk de Jong rust kreeg, stiftte de bal richting de goal, maar Terence Kongolo kon net voor de lijn ingrijpen. Alvast even schrikken voor het Rat Verlegh Stadion, maar in de 21e minuut was het alsnog raak voor de Amerikaanse spits. Een mooi opgezette aanval leidde tot het doelpunt. Rick Karsdorp stuurde Ismael Saibari weg, die randje buitenspel stond. De Marokkaans international gaf een keurige voorzet op Pepi, die hard binnenschoot.

Voor de 0-2 wisselden tien minuten later de doelpuntenmaker en aangever van rol. Weer ging het om een prachtige aanval van PSV. Ryan Flamingo spleet de verdediging van NAC Breda open met zijn pass, die met een hakje teruggelegd werd door Ricardo Pepi. Ismael Saibari nam over en schoot binnen.

Na de tweede goal leek PSV wat gas terug te nemen, maar ook NAC kwam er niet aan te pas. In de 65e minuut viel het volgende doelpunt voor de mannen van Peter Bosz. Johan Bakayoko was scherp nadat de inzet van Ismael Saibari geblokkeerd werd en dook op voor het doel, sneller dan de doelman, om zijn doelpuntje mee te pakken. Hiermee stond alweer de einduitslag op het bord.

Met de zege pakt PSV na het verlies in Amsterdam van vorige week ook in de Eredivisie de draad weer op. PSV had zich al gerevancheerd in het Champions League-duel van afgelopen dinsdag, door met 4-0 te winnen. Zo is het voor de Eindhovenaren een goede week, voor de interlandperiode begint. NAC Breda zal blij zijn dat deze aanbreekt, want met drie verliespartijen achter elkaar, waaronder die tegen de amateurs van BVV Barendrecht zal een nieuwe start wel goed uitkomen. De Bredanaars spelen in de volgende wedstrijd uit tegen Willem II in nóg een Brabantse derby. PSV krijgt FC Groningen op bezoek.

