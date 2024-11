Meevaller voor Liverpool en Slot: Real Madrid komt zonder sterspeler naar Anfield

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti kan de komende weken geen beroep doen op . De Braziliaanse sterspeler van de Koninklijke heeft een hamstringblessure opgelopen. Dat heeft de club maandagmiddag bevestigd. Volgens Marca is Vinícius bijna een maand niet inzetbaar, waardoor hij onder meer de kraker tegen het Liverpool van Arne Slot aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Vinícius is al jaren de grote uitblinker bij Real Madrid. Dat is dit seizoen, ondanks de komst van Kylian Mbappé afgelopen zomer, niet anders. De Braziliaan was dit seizoen al twaalf keer trefzeker en verzorgde ook nog eens acht assists. Zondagavond had hij met een assist op de openingstreffer van Mbappé nog een belangrijk aandeel in de 0-3 overwinning op Leganes. Vinícius maakte de negentig minuten weliswaar vol, maar is niet ongeschonden uit de wedstrijd gekomen.

Sterker nog: Real Madrid laat daags na de ontmoeting met Leganes weten dat de ster een hamstringblessure heeft opgelopen. De huidige nummer twee van Spanje vermeldt er niet bij hoelang de Braziliaan niet beschikbaar zal zijn, maar volgens Marca kan hij bijna een maand niet in actie komen. Dat is een flinke aderlating voor Real Madrid, dat zowel in eigen land als in de Champions League flink aan de bak moet. Zo staat woensdagavond de kraker tegen Liverpool in de Champions League op het programma. Real Madrid ging al twee keer onderuit in de competitiefase, waardoor het momenteel op de achttiende plek staat met slechts twee punten meer dan nummer 25 Paris Saint-Germain.

LEES OOK: ‘Teleurgestelde’ Salah plaatst bom onder Liverpool

Er staat dus flink wat druk op de uitwedstrijd tegen Liverpool, dat in uitstekende doen is. De formatie van coach Slot gaat in zowel de Premier League als de Champions League aan de leiding. Liverpool liet in het miljardenbal nog geen punt liggen. Real Madrid zal daar verandering in moeten zien te brengen, maar dat moet dus zonder sterspeler Vinícius gebeuren. Daar zal Liverpool niet ongelukkig mee zijn. Vinícius was in vijf wedstrijden tegen Liverpool vijf keer trefzeker, waaronder in de Champions League-finale in 2022. In het seizoen 2022/23 trof Vinícius in het tweeluik in de achtste finales van hetzelfde toernooi nog drie keer doel.

Parte médico de Vini Jr.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2024

