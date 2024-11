Van der Gijp krijgt veeg uit de pan: ‘Neemt anderen altijd de maat, maar nu…’

René van der Gijp heeft woensdagavond bij Vandaag Inside niks gezegd over zijn huwelijksproblemen, tot onvrede van Bram Moszkowicz. De voormalig strafrechtadvocaat geeft bij Shownieuws aan te balen van het feit dat de mannen van VI goed kunnen uitdelen, maar zwijgen als ze zelf een probleem hebben.

Privé kwam woensdagochtend met het nieuws dat Van der Gijp en zijn vrouw Minouche op een scheiding afkoersen. Nadat het stel in 2020 trouwde, is het huwelijk volgens het roddelblad nu ‘voorbij’. “Ingewijden voorspellen een scheiding die niet zonder slag of stoot zal verlopen”, leest het artikel. Van der Gijp komt zelf ook aan het woord: “We wonen al anderhalf jaar niet samen. Ze was net nog bij me thuis. Maar bel Minouche anders even.” Zijn echtgenote bevestigt tegenover het blad alleen dat het stel inderdaad regelmatig niet onder één dak verblijft: “We hebben allemaal wel eens dat je elkaar een beetje beu bent. En ook dat je het daarna weer leuk vindt. Dat noemen ze een huwelijk, toch?”

Woensdagavond was Van der Gijp voor het eerst sinds de onthullingen te zien bij Vandaag Inside, maar daar repte hij geen woord over zijn huwelijkscrisis. Bij Shownieuws geeft Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds aan dat ‘er meer aan de hand is dan ze vandaag zeiden’. “Het feit dat ze er geen aandacht aan hebben gegeven in Vandaag Inside geeft wel aan hoe gevoelig het ligt”, gaat de journalist verder. “Toen we ze om commentaar vroegen werden ze erg overvallen door het nieuws. Ik denk dat het hem heel erg emotioneert, gewoon omdat hij moe is, geïrriteerd is door alles wat er gebeurd is. Ik kan me wel voorstellen dat je dan live op tv denkt: ik ga het er niet over hebben, want misschien schiet ik wel vol. Dat lijkt me niks voor René.”

Moszkowicz gelooft lezing Santegoeds niet

Moszkowicz kan zich niet vinden in de lezing van zijn tafelgenoot. “Denk je echt dat dát het is?”, vraagt de jurist zich af. “Dat hij uit emotionele overwegingen er niet over wil praten?” Vervolgens krijgt Moszkowicz de vraag wat hij er zelf over denkt. “Ik denk dat ze anderen altijd de maat nemen, maar als het over hemzelf gaat hij er het zwijgen toe doet”, oordeelt de voormalig advocaat hard. Santegoeds is het met Moszkowicz eens dat het opvallend is dat het altijd alleen maar over anderen gaat. “Maar dat is het voordeel als je een programma maakt en zelf bepaalt wat erin zit. Dan heb je die keuze.”

VIDEO: Shownieuws-tafel over vermeende huwelijkscrisis René van der Gijp

