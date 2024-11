Johan Derksen en René van der Gijp vragen tijdens Vandaag Inside ineens naar Bas Nijhuis

Bas Nijhuis is woensdagavond weer ter sprake gekomen bij Vandaag Inside. Johan Derksen vroeg zich af hoe het met de scheidsrechter is, waarna Wilfred Genee aangeeft nog altijd geen contact met hem te hebben.

Nijhuis was in het verleden met regelmaat te zien bij Vandaag Inside. Inmiddels dateert zijn laatste optreden in de talkshow alweer van bijna twee maanden geleden. Eind oktober onthulde Genee dat de scheidsrechter niet meer te bereiken is voor de redactie, nu hij te maken heeft met flinke persoonlijke problemen.

In augustus deed Privé meerdere schokkende onthullingen over de scheidsrechter. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal.

Woensdagavond begint René van der Gijp tijdens een discussie over de videoscheidsrechter over ‘Bas’. “Oh, Bas Nijhuis. Ik denk al, over wie heb je het?”, zegt Genee nadat hij even heeft nagedacht. “Hoe is het met Bas eigenlijk?”, vraagt Derksen zich af. Van der Gijp stelt tegelijkertijd de vraag waar de scheidsrechter is. “Ik probeer ‘m te bellen, maar hij neemt niet op”, antwoordt Genee met een verbaasd gezicht.

