Roy Makaay benoemt verbeterpunt voor Brian Brobbey: 'Daar kan hij aan werken'

Voormalig topspits Roy Makaay komt in een interview met NU.nl met een duidelijk advies aan Ajax-spits . Het ontbreekt de 22-jarige aanvaller momenteel aan 'balans' bij het afwerken, zo analyseert Das Phantom, iets waar Brobbey op het trainingsveld mee aan de slag zou moeten.

Makaay (49) gold in zijn loopbaan als een van de dodelijkste spitsen van Europa en kwam uit voor clubs als Vitesse, Deportivo La Coruña, Bayern München en Feyenoord, waar hij zijn carrière in 2010 afsloot. Bovendien speelde hij 43 duels voor het Nederlands elftal, waarin hij zes keer trefzeker was. Brobbey komt dit seizoen opvallend weinig tot scoren. De spits van Ajax wacht in de Eredivisie na tien gespeelde wedstrijden (waarvan zes in de basis) nog altijd op zijn eerste goal van het seizoen. Recent doorbrak hij zijn lange doelpuntendroogte wel in het Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv, waarin Brobbey uit een indirecte vrije trap de 4-0 tegen de touwen pegelde.

Makaay denkt dat Brobbey veel baat zou hebben bij een advies dat hij tussen 2015 en 2019 ook gaf aan de aanvallers van Feyenoord, die destijds door hem getraind werden: "In die jaren zei ik vaak tegen jonge spitsen: zorg dat je in balans bent als je afwerkt. Daar kan Brobbey aan werken. Iedereen ziet zijn talent, maar bij het afronden zie ik hem vaak vallen", aldus Makaay.

Als het aan Makaay ligt, verschijnt Brobbey zaterdagavond aan de aftrap als het Nederlands elftal het in het kader van de Nations League opneemt tegen Hongarije. "Ik zie Weghorst als de perfecte pinchhitter", betoogt de oud-spits. "Dat heeft hij recent bij Ajax bewezen en op het EK ook. Een goede jongen om erbij te hebben, maar ik zou hem niet laten starten. Zirkzee ook niet. Die komt de laatste weken weinig aan spelen toe bij Manchester United (en zit zaterdag op de tribune, red.). Brobbey heeft wel ritme, die zou ik opstellen", zegt Makaay.

