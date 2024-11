Koeman verwijst Oranje-duo naar de tribune voor Nations League-duel met Hongarije

Bondscoach Ronald Koeman heeft in zijn wedstrijdselectie van het Nederlands elftal tegen Hongarije geen plek voor en , zo meldt NU.nl. De spits van Manchester United en de vleugelspeler van Bournemouth zullen in de Johan Cruijff ArenA dan ook plaats moeten nemen op de tribune.

De selectie van Oranje voor de interlands met Hongarije (zaterdag) en Bosnië-Herzegovina (dinsdag) bestaat uit 25 spelers. Op het wedstrijdformulier is echter maar plaats voor 23 namen, waardoor Koeman twee spelers uit zijn keurkorps naar de tribune moet verwijzen. De keuze zou dus zijn gevallen op Zirkzee en Kluivert.

Vooral voor Zirkzee zal dat een bittere teleurstelling zijn. De spits had in de vorige interlandperiode, in oktober, nog een basisplaats tegen de Hongaren, die Oranje op een 1-1 gelijkspel hielden. Drie dagen later kreeg Brian Brobbey de voorkeur tegen Duitsland, dat Nederland met 1-0 versloeg. Zirkzee viel toen nog wel in, maar zou nu dus buiten de boot vallen. Brobbey lijkt zaterdag andermaal te mogen starten in de punt van de aanval, maar de keuze zou ook nog op zijn Ajax-ploeggenoot (en concurrent) Wout Weghorst kunnen vallen.

Voor Kluivert zou zijn tribuneplaats betekenen dat hij iets langer moet wachten op zijn eerste Oranje-speelminuten in meer dan zes jaar tijd. De vleugelspeler maakte in maart 2018, op achttienjarige leeftijd, zijn debuut als invaller in een vriendschappelijk duel met Portugal (3-0). Een half jaar later speelde de zoon van voormalig Oranje-topscorer Patrick Kluivert tegen Peru (2-1) zijn tweede en voorlopig laatste interland. In september werd Kluivert voor het eerst in zes jaar weer opgeroepen voor Oranje, maar zowel in die interlandperiode als in die van oktober maakte de Bournemouth-speler geen speelminuten.

