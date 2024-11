Ziggo Sport belt rond over opstelling Oranje: 'We moeten hem in de basis gaan verwachten'

mag zich opmaken voor een basisplaats bij het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije in de Nations League. Dat vertelt Sam van Royen donderdagavond in de studio van Ziggo Sport. Van Royen heeft naar eigen zeggen ‘rondgebeld’ en ‘geluiden gehoord’ dat men de middenvelder van FC Barcelona in de basis moet verwachten.

Dat zou een gigantische opsteker zijn voor het Nederlands elftal en natuurlijk De Jong zelf. De middenvelder worstelde het afgelopen jaar met zijn fitheid en stond door een enkelblessure meermaals langdurig aan de kant. Zijn laatste opwachting in het Nederlands elftal dateert inmiddels van veertien maanden geleden. De Jong meldde zich eerder deze week in Zeist voor de voorbereiding op de laatste twee duels in de Nations League. Hij was een dag eerder nog uitgevallen bij FC Barcelona en is nog niet helemaal klachtenvrij, maar bondscoach Ronald Koeman lijkt dus een basisplaats voor hem in petto te hebben.

“Hij is heel goed ontvangen. Men is heel positief over Frenkie”, zo vertelt Van Royen. Koeman nam afgelopen maandag op de persconferentie al de twijfels over het meespelen van De Jong grotendeels weg. “De bondscoach zei eigenlijk op de persconferentie ook wel dat als hij fit is, dat hij ook gaat spelen. Wij hebben zelf ook rondgebeld en geluiden gehoord dat we hem in de basis moeten gaan verwachten”, aldus de verslaggever van Ziggo Sport. Met de terugkeer van De Jong heeft Koeman nóg meer te kiezen op het middenveld. Zelfs bij afwezigheid van Jerdy Schouten en Joey Veerman is de keuze reuze. “Dat maakt het middenveld toch wel iets drukker. We hebben in totaal met Schouten, Frenkie, Gravenberch, Reijnders en Koopmeiners een druk middenveld. Het gaat ook wat verschuivingen veroorzaken”, verwacht Van Royen.

Schouten was tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland nog een van de uitblinkers bij Oranje en verscheen in september in de wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (5-2 winst) en Duitsland (2-2) eveneens binnen de lijnen, maar ontbrak vorige maand al bij de nationale ploeg. Door blessureleed moet hij ook de laatste interlands van dit kalenderjaar aan zich voorbij laten gaan. “Schouten is er dan deze keer niet bij, maar dan is het de vraag wie er van Reijnders, Gravenberch en Koopmeiners gaat spelen”, is Van Royen benieuwd naar de keuzes van Koeman. Van Royen heeft Tijjani Reijnders voor de camera gehad, maar het goudhaantje van AC Milan wil er zelf niet veel over kwijt. “Hij weet zelf dat hij in wereldvorm steekt en dan vraag je hem ook hoe hij het nu voor zich ziet op het middenveld. Maar dat wil hij niet helemaal prijsgeven”, zo klinkt het.

Koopmeiners een linie naar voren?

De opstelling van het Nederlands elftal was eerder deze week ook al onderwerp van gesprek in het programma Voetbalpraat van ESPN. Hans Kraay junior ging voor een middenveld bestaande uit De Jong, Gravenberch en Reijnders. De verslaggever pleitte vervolgens voor een basisplaats voor Donyell Malen, omdat hij in de drie middenvelders geen doelpuntenmakers ziet en hij het wel belangrijk vindt dat er doelpunten zitten in een elftal. Sjoerd Mossou verraste vervolgens door Teun Koopmeiners als optie voor de rechtsbuitenpositie naar voren te schuiven. De journalist van het Algemeen Dagblad denkt dat de aanvallende middenvelder van Juventus die rol prima kan invullen.

