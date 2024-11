Verwachte opstelling Oranje: verdediger keert na 604 dagen terug in de basis

Bondscoach Ronald Koeman ruimt zaterdagavond in de basisopstelling van het Nederlands elftal, dat in Amsterdam aantreedt tegen Hongarije, naar verwachting een plek in voor . De verdediger van Arsenal mag zich daarmee opmaken voor zijn eerste basisplaats in Oranje sinds 24 maart 2023.

Timber was nog speler van Ajax toen hij voor het laatst deel uitmaakte van de basisopstelling van het Nederlands elftal, dat bij die gelegenheid een 4-0 nederlaag leed in een EK-kwalificatieduel in en tegen Frankrijk. De verdediger verdween na de zeperd in het Stade de France uit het elftal en maakte in de zomer van 2023 een toptransfer naar Arsenal, waar het in zijn eerste competitieduel gruwelijk mis ging. Timber scheurde zijn kruisband en maakte pas op de slotdag van zijn debuutseizoen zijn rentree in het elftal van trainer Mikel Arteta.

Waar Timber bij Ajax én in Oranje altijd als centrale verdediger werd gebruikt, ziet Arteta in de tweelingbroer van Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber een linksback. Op die positie keert Timber zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA dan ook terug in het Nederlands elftal, als Hongarije de tegenstander is in de vijfde speelronde van de Nations League. Dat wordt althans verwacht door Voetbal International.

Als het weekblad het bij het rechte eind heeft, verdedigt Bart Verbruggen tegen de Hongaren andermaal het doel van Oranje. Timber (links) en Denzel Dumfries (rechts) bekleden de backposities in de viermansverdediging, waarvan het centrum zal worden gevormd door Stefan de Vrij en Virgil van Dijk. Op het middenveld wordt Frenkie de Jong, die na diverse blessures voor het eerst in veertien maanden bij de selectie zit, eveneens in de basis verwacht. De Barcelona-speler zal worden geflankeerd door Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Voorin verwacht VI Joshua Zirkzee in de punt, maar de spits van Manchester United zit niet bij de wedstrijdselectie. De keuze lijkt dan ook op Brian Brobbey te gaan vallen. Daarnaast wordt Donyell Malen op rechts aangewezen als vervanger van de geblesseerde Xavi Simons en begint Cody Gakpo op de linkerflank.

Verwachte opstelling Nederland tegen Hongarije: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, J. Timber; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

