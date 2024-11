Pijnlijke constatering over Oranje: 'Al sinds het afscheid van de vorige generatie is dat een probleem'

Dat het Nederlands elftal in de tweede periode van Ronald Koeman als bondscoach vooralsnog niet heeft weten te winnen van een ‘topland’, kan niet helemaal los worden gezien van de kwaliteit van de voorhoede. Dat stelt Sjoerd Mossou althans. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad is de aanval de ‘grootste probleemlinie’ van dit Oranje en komt de rechtsbuitenpositie ‘in de verste verte’ niet in de buurt van de spelers die de grote voetballanden tot hun beschikking hebben.

Het Nederlands elftal boekte afgelopen zaterdag een 4-0 overwinning op Hongarije en verzekerde zich daarmee van een plek bij de laatste acht van de Nations League. De formatie van Koeman speelt dinsdagavond nog de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina, maar die gaat sportief vrijwel nergens meer om. Er wordt dus al teruggekeken op het afgelopen jaar. Mossou stelt dat 2024 ‘geen rampzalig interlandjaar’ is geweest. “Oranje bereikte de laatste vier van het EK nota bene, een prestatie waar het in de tien jaar hiervoor niet in de buurt kwam. Zaterdagavond werd de kwartfinale van de Nations League bereikt bovendien”, schrijft Mossou op de site van zijn werkgever.

Volgens Mossou toonde Oranje in de interlandperiodes in september en november ‘onmiskenbaar nieuw elan, met spelers die de potentie hebben dit Nederlands elftal ook structureel verder te hebben’. Daarmee doelt hij op Ryan Gravenberch, die na zijn basisplaats bij Liverpool inmiddels ook niet meer weg te denken is van het middenveld van Oranje, maar ook op Jan Paul van Hecke en Jurriën Timber. “En het meest cruciaal is misschien wel de terugkeer van Frenkie de Jong, die na veertien maanden eindelijk weer present was tegen Hongarije. Prompt kreeg het spel aan de bal een enorme lift, met De Jong als dominante regisseur en cruciaal scharnierpunt op het middenveld.”

Met die linie zit het in het Nederlands elftal wel goed. De Jong is op de weg terug bij FC Barcelona, Gravenberch etaleert zich vrijwel wekelijks in de Premier League en Tijjani Reijnders is dit seizoen de grote uitblinker bij AC Milan. “De ontwikkeling van het middenveld biedt misschien wel het meeste perspectief richting 2025, het jaar waarin de route naar het WK van 2026 begint”, zo schrijft Mossou. Koeman heeft naast de hierboven genaamde immers ook Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten en Joey Veerman tot zijn beschikking.

‘Grootste probleemlinie’

In het nieuwe kalenderjaar zal Oranje eindelijk weer een keer willen winnen van een topland. Vorig jaar ging het tijdens de Final Four van de Nations League mis tegen Kroatië én Italië, op het EK in Duitsland bleek de eerste tegenstander van formaat in de knock-outfase - Engeland - meteen een maatje te groot en in de Nations League werd er niet gewonnen van Duitsland. “Dat valt weer niet helemaal los te zien van de grootste probleemlinie van dit Oranje: de aanval. Al sinds het afscheid van de vorige generatie met Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie is dat een probleem. Memphis Depay scoorde veel en was vaak van grote waarde, maar hij bleef hangen op het niveau net onder de Europese top, zeker op eindtoernooien”, zo stelt Mossou.

De vervangers van Memphis, die na het recente EK niet meer is opgeroepen voor het Nederlands elftal, laten het eveneens nog niet zien. “De jongere spitsen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee vielen na een veelbelovende start in september ver terug - en bieden voorlopig nog geen panklare oplossing in de spits. Wout Weghorst was dat tegen Hongarije enigszins, maar hooguit tijdelijk. Ook Koeman weet dat de Tukker normaal gesproken geen topspits is waar je internationale prijzen mee wint. En dan is er nog de rechtsbuitenpositie, waar Oranje in de verste verte niet in de buurt komt van spelers zoals Lamine Yamal of Bukayo Saka, of van de beweeglijke spelmakers die Duitsland allemaal voorhanden heeft”, zo leest het.

