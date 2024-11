'Oranje-international wil naar Engeland, maar stuit op één groot probleem'

Het grote aantal spelers van het Nederlands elftal dat uitkomt in de Premier League, wordt komende zomer uitgebreid met - als het aan de aanvaller van Borussia Dortmund zelf ligt althans. Volgens het Duitse Sky heeft de oud-speler van PSV zijn zinnen gezet op een overgang naar Engeland, maar valt de belangstelling tot op heden flink tegen.

In de meest recente Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman, voor de Nations League-duels in oktober met Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies), was maar liefst plaats voor elf spelers die hun brood verdienen in de Premier League: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch (Liverpool), Bart Verbruggen en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee (Manchester United), Mark Flekken (Brentford), Ian Maatsen (Aston Villa), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Justin Kluivert (AFC Bournemouth). Dat waren er zelfs twaalf geweest, ware het niet dat Brighton-verdediger Jan Paul van Hecke zich geblesseerd moest afmelden.

Als het aan Malen ligt, voegt hij zich komende zomer bij zijn Oranje-ploeggenoten aan de andere kant van Het Kanaal, zo meldt Sky. De Nederlander is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Dortmund, waarmee hij vorig seizoen de Champions League-finale bereikte en daarin verloor van Real Madrid (2-0). Onder de huidige trainer Nuri Sahin was Malen dit seizoen in alle competities driemaal trefzeker, waarbij opvalt dat hij nog niet één keer de volle 90 minuten op het veld stond. Het contract van Malen bij BVB loopt nog door tot medio 2026, waardoor komende zomer een uitgelezen moment zou zijn om te verkassen. In de hoop op een vertrek wisselde de aanvaller de afgelopen jaren al meermaals van zaakwaarnemer.

Malen is echter kieskeurig: hij wil Dortmund alleen verruilen voor een absolute topclub in Engeland. Die zitten vooralsnog echter niet te springen om zijn komst: "Alleen Europa League-deelnemers kwamen aankloppen", weet Sky. In Dortmund staat men overigens niet onwelwillend tegenover een vertrek van Malen: "Intern wordt hij gezien als een einzelgänger", leest het. "BVB is er klaar voor om hem te verkopen en houdt al rekening met een verlies." PSV ontving in de zomer van 2021 een bedrag van 30 miljoen euro voor de aanvaller. "De in het voorjaar gehoopte transfersom van 40 miljoen euro kan niet meer worden gerealiseerd."

