'Koeman is fan en wil hem gewoon opstellen bij Oranje'

Jeroen Stekelenburg is enthousiast over de toekomst van het Nederlands elftal. Na de terugkeer van beschikt Ronald Koeman over een topbezetting op het middenveld, stipt de journalist maandagavond aan bij talkshow Bar Laat. Stekelenburg twijfelt er niet aan dat De Jong zaterdag tegen Hongarije een basisplek krijgt, indien hij daar fit genoeg voor is.

Koeman vertelde op de persconferentie van maandag ervan uit te gaan dat De Jong zaterdag kan spelen. Als hij 'fit en goed is', dan is De Jong in zijn optiek een zekerheidje. "Het is duidelijk dat hij er lang uit is geweest, dat hij nog geen hele wedstrijd heeft gespeeld, dus dan ben je nog niet op je top", zei Koeman.

'Fitte Frenkie de Jong gaat spelen'

Artikel gaat verder onder video

Niettemin verwacht Stekelenburg dat De Jong gaat spelen. “Je voelt bij een trainer soms wel waar zijn voorkeur ligt. Ik vind het ook volkomen terecht, want er zijn weinig Nederlandse spelers die over meerdere jaren zo belangrijk zijn bij een absolute topclub in Europa", zei hij maandagavond tegen presentator Jeroen Pauw van Bar Laat. "Ik denk ook wel dat ze hem heel erg gemist hebben. Koeman is fan van hem en gaat hem, als hij fit is, gewoon opstellen.”

LEES OOK: Ronald Koeman rekent meteen af met Valentijn Driessen, die zeer onervaren speler Oranje inpraat

Stekelenburg vertelde verder dat hij maandagochtend ‘toch wel met enthousiasme’ naar Zeist reed, omdat hij vertrouwen heeft in de toekomst van Oranje. “Als je ziet hoe het bij Nederland op z’n plek valt: een middenveld met Gravenberch, die belangrijk is bij Liverpool, met De Jong, die belangrijk is bij Barcelona, en Reijnders, die in de vorm van zijn leven is bij AC Milan. Er is best wat moois aan het ontstaan. Als het een beetje meezit, kan dat misschien wat verbinding bieden in de Nederlandse samenleving”, verwees de sportjournalist naar de onrust in de nasleep van Ajax – Maccabi Tel Aviv.

LEES OOK: Süleyman Öztürk snapt niks van scouting Oranje: 'Rensch wel en hij niet? Doek de hele afdeling maar op'

Koeman werd maandag al even gevraagd naar de vele opties op het middenveld. Hij kreeg de namen van Gravenberch, De Jong en Reijnders voorgeschoteld. “Nou, je vergeet nog een aantal spelers die daar heel goed kunnen spelen. Koopmeiners valt ook op. Dat is een luxeprobleem", antwoordde hij.

Het middenveld van Koeman

Koeman selecteerde in totaal zes middenvelders voor de duels van Oranje met Hongarije en Bosnië en Herzegovina: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion). Middenvelders die (onder meer door blessureleed) niet werden opgeroepen zijn onder anderen Jerdy Schouten (PSV), Joey Veerman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Azor Matusiwa (Stade Rennes), Guus Til (PSV), Marten de Roon (Atalanta) en Davy Klaassen (Ajax).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Pierre van Hooijdonk reageert in Studio Voetbal nogal verbaasd op een vraag over de rol van Frenkie de Jong bij Oranje.