Tegen wie speelt Oranje? Dit zijn de tegenstanders de komende week

Het clubvoetbal ligt weer even stil, want de interlandperiode is aangebroken. Wanneer en tegen wie komt het Nederlands elftal in actie? In dit artikel vind je de komende tegenstanders van Oranje in de Nations League.

Eerste tegenstander Oranje: Hongarije

Op zaterdagavond 16 november (20.45 uur) neemt Oranje het op tegen Hongarije. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het is een weerzien tussen de twee landen die elkaar op 11 oktober nog troffen. Toen trok Oranje, ondanks een rode kaart voor Virgil van Dijk, een punt uit het vuur dankzij een late treffer van Denzel Dumfries (1-1).

Alle spelers die vorige maand in de basiself stonden, behoren opnieuw tot de selectie van bondscoach Marco Rossi. De aanvoerder en sterspeler Dominik Szoboszlai is dus weer inzetbaar, evenals Roland Sallai, de maker van het doelpunt tegen Nederland. Hongarije moet het wel stellen zonder voormalig AZ'er Milos Kerkez, die met een knieblessure is afgehaakt.

Tweede tegenstander Oranje: Bosnië en Herzegovina

Op dinsdagavond 19 november (20.45 uur) neemt Oranje het op tegen Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd wordt gespeeld in het Bilino Polje Stadion in Zenica. Beide ploegen troffen elkaar nog op 7 september, toen Oranje in het Philips Stadion met 5-2 te sterk was. Dat was de eerste poulewedstrijd en dus had Bosnië-Herzegovina nog genoeg om voor te strijden. Maar inmiddels lijkt degradatie naar Divisie B haast onafwendbaar. Als het Balkanland zaterdag niet wint in en tegen Duitsland, dan is de laatste plaats een feit.

Bosnië-Herzegovina verkeert in een voetbalcrisis. Van de laatste tien wedstrijden werden er negen verloren; alleen tegen Hongarije (0-0) werd op 10 september gelijkgespeeld. In 2013 stond het land nog dertiende op de FIFA-wereldranglijst, met sterren als Edin Dzeko, Miralem Pjanic en Vedad Ibisevic, maar daarna werd een gestage daling ingezet richting de huidige 74ste plek. Dzeko is er op zijn 38ste nog wel bij en scoort nog vrij makkelijk bij Fenerbahçe, maar over het geheel heeft Bosnië-Herzegovina aan kwaliteit ingeboet. Bovendien is Atalanta-back Sead Kolasinac vanwege een blessure niet inzetbaar tegen Nederland. Met Benjamin Tahirovic (Ajax) en Luka Kulenovic (Heracles Almelo) zitten er wel twee Eredivisionisten in de selectie.

Wat is de stand in de Nations League-poule van Nederland?

In Groep 3 van Divisie A van de Nations League gaat Duitsland aan de leiding met tien punten. Nederland en Hongarije hebben allebei vijf punten; Bosnië-Herzegovina heeft er één. De top twee van de poule gaat naar de kwartfinales van de Nations League, terwijl de nummer drie play-offs speelt om degradatie en de nummer vier rechtstreeks degradeert naar Divisie B.

Bij een gelijke stand tussen twee ploegen wordt allereerst gekeken naar het onderling resultaat. Als Oranje zaterdag wint van Hongarije, is het onderling resultaat in Nederlands voordeel. Dan is Oranje dus verzekerd van een plek in de kwartfinale.

