Terugkeer Jahanbakhsh in Eredivisie aanstaande: 'Normaal is hij onhaalbaar voor ons, nu niet'

Voor lonkt een terugkeer in de Eredivisie. Algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen bevestigt de belangstelling van de club voor de voormalig aanvaller van Feyenoord.

Jahanbakhsh zit zonder club sinds zijn vertrek bij Feyenoord, afgelopen zomer. Heerenveen-trainer Robin van Persie zou de Iraniër wel willen toevoegen aan zijn spelersgroep. "Er is inderdaad contact", bevestigt De Haan in gesprek met Omrop Fryslân.

Artikel gaat verder onder video

De 31-jarige Jahanbakhsh kan volgens De Haan zeker van waarde zijn voor de huidige nummer veertien van de Eredivisie. “Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we op dit moment missen in onze selectie. Hij heeft diepgang in zijn spel en heeft natuurlijk de nodige internationale ervaring. Normaal gesproken zijn dit soort jongens voor ons niet haalbaar, maar hij heeft op dit moment geen club.”

Met Jacob Trenskow, Ilias Sebaoui, Danilo Al-Saed en Ché Nunnely heeft Van Persie al wel vier vleugelaanvallers, terwijl Levi Smans afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (3-0 nederlaag) nog als linksbuiten speelde. Verder is ook Jean-Paul Boëtius op proef bij de Friezen.

Heb je hoge verwachtingen van Alireza Jahanbakhsh bij sc Heerenveen? Laden... 64.7% Ja 35.3% Nee 535 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber wordt live op tv verrast met nieuwtje over Ajax en reageert zeer sportief

Feyenoord-aanvoerder Quinten Timber krijgt na de zege op AZ een nieuwtje te horen over Ajax.