Pijnlijk moment Van Hooijdonk bij Studio Voetbal: 'Wat zet je me nou voor lul?'

Sjoerd van Ramshorst en Pierre van Hooijdonk hadden een ongemakkelijk onderonsje tijdens Studio Voetbal. De analist wilde Van Ramshorst corrigeren, maar deed dit verkeerd.

Guus Hiddink laat tijdens het programma weten hoe hij denkt dat PSV zal reageren op het verlies bij Ajax (3-2). "Ik denk dat dit een wake up call is voor ze. Ze waren een beetje gemakzuchtig. Dat heeft te maken met het korte verleden en ook met vorig jaar. Maar dan heb je een tik op de neus nodig om wakker te worden. Ik denk dat ze hier wel goed op gaan reageren. Ik ben ook wel benieuwd of ze dinsdag in de Champions League al lering hebben getrokken van afgelopen wedstrijd."

LEES OOK: Pierre van Hooijdonk noemt 'cruciaal' aspect voor ommekeer Ajax: 'Een toevalstreffer'

Artikel gaat verder onder video

"Tegen Girona", zegt Van Ramshorst dan, doelend op de volgende Champions League-tegenstander van de Eindhovenaren. "Girona?", vraagt Van Hooijdonk vervolgens. De presentator begint dan wat te twijfelen. "Of eh, wat zei ik? Wat is het nou?" Van Hooijdonk weet zeker dat Van Ramshorst het mis heeft. "(Je zei, red.) iets wat in ieder geval niet goed was."

Als de zaal is uitgelachen, helpt Hiddink zijn presentator, door de tegenstander van PSV te noemen. "Girona." Van Hooijdonk pakt dan zijn verlies. "Oh, jawel. Ik heb het zelf verkeerd." Van Ramshorst haalt zijn gram: "Wat zet je me nou voor lul? Ja ik denk al, zit te twijfelen: wie dan in vredesnaam?" Van Hooijdonk besluit met een compliment: "Je bent zo scherp als een mes." Dinsdag speelt PSV om 18:45 uur thuis tegen Girona.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Andy van der Meijde haalt keihard uit tijdens Ajax - PSV

De voetbalanalist scheldt de commentator bij Ajax - PSV enorm uit.