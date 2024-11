Johan Derksen geeft geen stuiver voor kansen Oranje met 'die lange rare Klaas' in de spits

Johan Derksen denkt niet dat het Nederlands elftal veel kans maakt in de kwartfinale van de Nations League van de Nations League tegen Europees Kampioen Spanje. Het middenveld van Oranje kan op een goede dag wedijveren met de wereldtop, voorziet Derksen, maar de aanwezigheid van ('die rare lange Klaas die in de spits loopt') maakt het er voor Nederland niet makkelijker op.

In Vandaag Inside wordt vrijdagavond de loting van de kwartfinales van de Nations League besproken. Nederland had bij de laatste acht zowel Frankrijk als Portugal kunnen loten, maar het werd dus de op papier misschien wel zwaarste optie: Spanje. "Die Spanjaarden, die gaan we even een lesje leren, toch?", brengt presentator Wilfred Genee het onderwerp met een kwinkslag ter tafel. René van der Gijp reageert: "Kijk, serieus, hè? Ik denk dat wij met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch een middenveld hebben dat best heel goed is. Eigenlijk ben ik daar nog het meest benieuwd naar: hoe houdt dat middenveld van Nederland zich tegen dat van Spanje met Dani Olmo, Gavi en noem ze allemaal maar op. Zijn ze veel beter, zijn die niet zoveel beter of zijn ze misschien slechter. Wat ik verwacht? Ik denk dat ze beter zijn, die Spanjaarden." Dat beperkt zich louter tot de middelste linie, benadrukt Van der Gijp: "Ik denk: dat is toch Liverpool, Barcelona en AC Milan." Hélène Hendriks stipt aan dat er op dit moment geen onomstreden eerste spits in de Oranje-selectie zit: "We missen een negen, daar gaat het wel op beslist worden", zegt de presentatrice. "Daar kijk ik helemaal niet naar", reageert Van der Gijp lachend.

LEES OOK: Spaanse media verrassen met mening over tweeluik met Oranje

"Als de Spaanse middenvelders veel beter zijn, dan hebben wij dus géén Europese top op het middenveld", stelt Van der Gijp vervolgens. Derksen haakt in en betrekt Weghorst in de discussie: "Ik denk dat we een heel goed niveau op het middenveld hebben. Maar buiten die rare lange Klaas die in de spits loopt hebben we geen echte midvoor." Van der Gijp denkt echter dat de Ajax-aanvaller niet de enige dissonant is in Oranje: "Die Nico Williams en die rechtsbuiten van Barcelona (Lamine Yamal, red.), dat is wereldtop. Ik vind nog steeds dat je alleen maar met een rechtsbuiten kunt spelen als die Salah heet, of hij heet Yamal. Maar wij zetten daar Donyell Malen neer. Dat is zelfs geen... dat is een doodnormale rechtsbuiten."

LEES OOK: Kraay junior hoopt op één man in Oranje: 'Dan kan Nederland tegen iedereen om de winst spelen'





Derksen oppert nog dat hij 'die jongen van Arsenal' ook wel goed vindt, maar blijkt daarmee op de Engelsman Bukayo Saka te doelen (al houdt Van der Gijp het per abuis op 'Sako'). "Die kunnen wij niet opstellen", helpt Genee Derksen uit de droom. De presentator peilt vervolgens de kansen van Oranje: "Uiteindelijk gaan we dat gewoon afleggen?" Hendriks beaamt: "Over twee wedstrijden wel, ja." Van der Gijp vult aan: "Over twee wel. Over één kun je altijd een beetje geluk hebben en zij een slechte dag."

Het Nederlands elftal is over twee wedstrijden kansloos tegen Spanje Laden... 74.1% Eens 25.9% Oneens 108 stemmen

