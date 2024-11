Verwachte opstellingen Ajax - PSV: Farioli en Bosz wijzigen elftal allebei op twee plaatsen

Ajax kan zaterdagavond de spanning in de top van de Eredivisie enigszins terugbrengen, als de tot op heden ongenaakbare koploper PSV op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. Kiest Francesco Farioli tegen de Eindhovenaren voor dezelfde elf die midweeks indruk maakten in De Kuip tegen Feyenoord (0-2)? En hoe zal Peter Bosz zijn team neerzetten tegen zijn vroegere werkgever? Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Ajax en PSV.

PSV reist met een voorsprong van acht punten op nummer twee Ajax af naar Amsterdam. De hoofdstedelingen hebben echter nog een wedstrijd te goed, waardoor het gat 'slechts' vijf verliespunten bedraagt. Dat worden er twee als Ajax zaterdag de volle buit pakt. Anderzijds kan PSV natuurlijk een enorme slag slaan door de punten mee naar Eindhoven te nemen. De voorsprong zou daarmee oplopen naar elf punten, of acht verliespunten.

Farioli laat Weghorst staan maar wisselt andere aanvaller

Farioli lijkt weinig redenen te hebben om al te veel wijzigingen in zijn elftal door te voeren na de - voor velen - verrassende zege in Rotterdam. Toch wordt de Italiaan mogelijk gedwongen een wissel door te voeren op het middenveld: Kenneth Taylor, tegen Feyenoord de maker van de 0-1, viel woensdag na een uur spelen geblesseerd uit - achter zijn naam staat dan ook een vraagteken. Mocht Taylor het niet redden, dan lijkt Kian Fitz-Jim - in De Kuip eveneens zijn vervanger - de aangewezen persoon om zijn positie op het middenveld over te nemen.

Daarnaast lijkt Farioli voorin één wijziging door te gaan voeren. Wout Weghorst hoeft zich echter geen zorgen te maken: de spits kreeg tegen Feyenoord voor de voorkeur boven de in de competitie nog immer droogstaande Brian Brobbey en mag tegen PSV vermoedelijk weer beginnen. Dat geldt echter niet voor Chuba Akpom, die rechts voorin plaats lijkt te gaan maken voor 'echte' rechtsbuiten Bertrand Traoré.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Fitz-Jim; Traoré, Weghorst, Godts.

Bosz kiest twee nieuwe namen tegen Ajax na grote zege op PEC

Koploper PSV kende vorig weekend geen enkele moeite met PEC Zwolle, dat in Eindhoven op een 6-0 nederlaag werd getrakteerd. Luuk de Jong kreeg tegen De Blauwvingers rust, zijn vervanger Ricardo Pepi greep zijn kans met beide handen aan en scoorde twee keer - of waren het er zelfs drie? De Amerikaan moet in de Johan Cruijff ArenA zijn plek echter weer afstaan aan De Jong, zo verwacht het Eindhovens Dagblad.

Daarnaast denkt PSV-watcher Rik Elfrink van bovengenoemde krant dat Bosz ook achterin een wijziging zal doorvoeren. Matteo Dams zou namelijk uit het elftal verdwijnen en zijn plek moeten afstaan aan Mauro Júnior. De overige negen namen zullen hun basisplaats naar verwachting behouden. Dat betekent dat routinier Ivan Perisic andermaal de voorkeur krijgt boven Johan Bakayoko op de rechterflank.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Tillman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

